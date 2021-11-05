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События Сегодня, 13:08243
Среди заразившихся ковидом в Украине 10% вакцинированных, среди госпитализированных - 13%

Почти 10% заболевших Covid-19 за прошлые сутки, 21 ноября, были вакцинированы от коронавируса. 

Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Министерством здравоохранения Украины в понедельник, 22 ноября.

В справке Центра общественного здоровья Минздрава сказано, что почти 10% заболевших коронавирусом за последние сутки (21 ноября) были вакцинированы.

Среди заразившихся ковидом в Украине 10% вакцинированных, среди госпитализированных - 13%

При этом в Украине, по данным Минздрава, 13,67% госпитализированных вчера пациентов с коронавирусом были вакцинированы хотя бы одной дозой. 

Самый высокий показатель госпитализации вакцинированных хотя бы одной дозой в Сумской области (26,92%). Самый низкий - в Волынской области (4,94%). В Киеве 22,41% госпитализированных больных были вакцинированы хотя бы одной дозой.

Среди заразившихся ковидом в Украине 10% вакцинированных, среди госпитализированных - 13%

Отметим, то, что вакцинация не гарантирует отсутствие риска не заразиться - известно уже давно. Но, по словам медиков, вакцинация снижает риск тяжелой формы болезни. Также вакцинированным рекомендуется соблюдать необходимые меры для защиты от заражения коронавирусом.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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