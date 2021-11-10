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События Сегодня, 14:5463
На прошлой неделе в Украине вручили подозрения 15 медикам из-за создания поддельных ковид-сертификатов

В Украине, где за минувшие сутки впервые за полтора месяца зафиксировали меньше 8 тысяч случаев Covid-19, снижаются темпы распространения коронавируса.

Несколько недель назад в больницы попадали по 32 тысячи человек в неделю, а на прошлой неделе - лишь 24 419.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе селекторного совещания.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко, в свою очередь, заявил, что в Украине четвертую неделю подряд наблюдаются высокие темпы вакцинации, за прошлую неделю прививки сделали 1 миллион 718 тысяч человек.

В Национальной полиции добавили, что в Украине за прошедшую неделю направили документы о подозрении 15 медицинским работникам в совершении 38 уголовных правонарушений в связи с несоблюдением карантина и выявленными поддельными ковид-сертификатами.

При этом, по данным правоохранителей, еще несколько десятков дел находятся в работе. Вместе с тем, на минувшей неделе было проведено 13 обысков в туристических агентствах. К рейдам привлечены 14 тысяч личного состава.

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