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События Сегодня, 14:5558
Жителей Одессы о возможных веерных отключениях света предупредил Труханов

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о возможных веерных отключениях электричества в городе. 

В связи с этим власти обеспокоены больными коронавирусной инфекцией, которые нуждаются в кислородной поддержке.

Об этом он сказал в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во время обсуждения вопроса автономности кислородных концентраторов.

Труханов заявил, что о возможных веерных отключениях его предупредили на совещании в обладминистрации. При этом он выразил беспокойство о тех пациентах, которым нужен кислород.

"Веерные отключения - это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти", - сказал Труханов.

Вместе с тем, градоначальник Одессы поручил директору департамента здравоохранения Левону Никогосяну обратиться к производителям кислородных концентраторов и узнать, можно ли в них предусмотреть наличие аккумуляторов, чтобы аппараты могли работать во время отключения электричества.

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Теги: news, новости, Украина, Труханов, 7dniv, 7dnivinfo, веерные, отключения  
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