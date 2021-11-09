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События Сегодня, 17:1955
Обязательную вакцинацию в Украине оспорит в суде нацплатформа "Женщины за мир"

Участницы Национальной платформы "Женщины за Мир" добиваются отмены обязательной вакцинации от коронавируса для представителей отдельных профессий.

Женщины обратились в Окружной административный суд Киева с иском об отмене постановления Кабмина №1236, которым предусмотрено отстранение от работы невакцинированных представителей отдельных профессий. 

"Вместе с женщинами из Харькова, Одессы и Киева подали иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать незаконными принятые властью ограничения по пользованию общественным транспортом без сертификата о вакцинации, а также их отстранение от работы без сохранения зарплаты. Недопустимо отстранять людей от работы, отбирать у них заработную плату и насильственным методом принуждать их вакцинироваться!" - рассказала инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир" нардеп от ОПЗЖ Наталья Королевская

Нардеп считает, что в развитых странах эффективно организована кампания по вакцинированию - налажена работа пунктов вакцинации, проводится правильная разъяснительная работа.

"Но власть, неспособная эффективно бороться с пандемией, пошла другим путем. Сначала они запустили репрессии для невакцинированных людей и начали массово лишать их работы и зарплаты, а потом объявили о раздаче тысячи гривен для похода на дискотеку или в спортзал. Это полнейший абсурд. Мы поддерживаем вакцинацию, но требуем прекратить издеваться над людьми. Женщины Украины призывают всех граждан, чьи права были нарушены, присоединиться к нашему иску", - заявила Королевская.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцинация, 7dniv, 7dnivinfo  
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