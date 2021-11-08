Поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты Кишиневом пригрозил остановить "Газпром"

Молдавская сторона не провела в срок (понедельник, 22 ноября) очередной платеж за поставки, в связи с чем поступление российского газа в республику может остановиться уже через двое суток.

Об этом сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Очередной срок текущих платежей - сегодня, 22 ноября с.г. В связи с этим сегодня "Газпром" в соответствии с контрактом уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены (сообщение появилось вечером в понедельник - Ред.). "Газпром" крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств", - заявил Куприянов.