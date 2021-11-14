Эксперты заявили что украинские пограничники отслеживают посещавших Крым россиян с помощью соцсетей и нейросетей

Украинские пограничники имеют возможность отслеживать, кто именно из граждан РФ посещает аннексированный Крым, чтобы впоследствии внести этих людей в "черный список" для въезда в Украину как с помощью открытых данных, так и через купленные закрытые базы сотовых операторов.

Об этом сообщает российская газета "Известия" со ссылкой на информацию специалистов по кибербезопасности.

На данный момент в России точно не знают, откуда у Киева информация о перемещениях россиян.

Исследователь в области безопасности и криминалист Дмитрий Борощук предположил, что Украина использует нейросети, которые мониторят весь контент соцсетей с тегами из Крыма и заносят граждан России и других стран в списки на проверку.

В таком случае нейросетью анализируются и систематизируются открытые данные. Например, если у человека в постах в соцсетях фигурирует слова "Крым", "Ялта", а он является при этом россиянином, то нейросеть делает соответствующие выводы, объясняет Борощук.

В то же время председатель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров считает, что анализируются не открытые данные, а информация российских операторов сотовой связи, которые собирают информацию об абонентах.

"Известно, что такие базы данных на регулярной основе продаются в ряд коммерческих сервисов. К ним можно подключиться по вменяемой цене", - говорит Бедеров.