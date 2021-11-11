 

В Закарпатской области пьяный боец ВСУ дважды за ночь снимал с петель ворота районного суда

События Вчера, 23:0545
В Закарпатской области пьяный боец ВСУ дважды за ночь снимал с петель ворота районного суда

В Виноградове Закарпатской области нетрезвый служащий местной воинской части несколько раз ночью снимал с петель входные ворота районного суда.

Об этом сообщает "Запад.Net".

Полиция зафиксировала по меньшей мере два таких случая: пьяный солдат просто снимал с крепления ворота и переставлял их на тротуар. На действия полиции пожаловался работник судебной охраны, однако суд не увидел в них нарушения.

В постановлении суда говорится, что военный Андрей Г., житель села Березичи, что на Волыни, в августе 2021 года ночью дважды снял с петель входные ворота в здание Виноградовского районного суда на улице Тюльпанов.

Это подтверждается объяснениями компании свидетелей, отмечавших, что 2 августа, около 04:00, когда они шли по улице Тюльпанов, на которой находится и местная военная часть, пьяный Андрей Г. подошел к входным воротам, поднял их руками и переставил на тротуар.

Накануне, 1 августа, военный уже снимал с крепления ворота суда: об этом полицейским сообщил работник службы судебной охраны, пришедший на работу и обнаруживший повреждение центральных ворот.

Почему военный снимал ворота с крепежа – неизвестно.

Полиция составила на него административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

Судья Виноградовского районного суда Марьяна Бак приняла во внимание все материалы дела, в том числе свидетельские показания, объяснения обвиняемого, а также протокол об админправонарушениях, однако добавила, что время совершения нарушения не доказано, а объяснения как самого фигуранта, так и свидетелей, не являются достаточными подтверждениями.

Сам военнослужащий и его адвокат на судебное заседание не пришли. Судья решила закрыть дело в связи с отсутствием происшествия административного правонарушения. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Пьяный, Закарпатье, суд, снимал, ворота, 7dniv, 7dnivinfo  
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА ИЛИ ПРИГОВОР ВРЕМЕНИ: РОЛЬ РАССТАНОВКИ ПРИОРИТЕТОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ. ЧАСТЬ I
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
ЗНАК ГОСУДАРСТВА И ВОЙНА НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛИТ. ЧАСТЬ II
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
О ЧЁМ ГОВОРИТ МИР? О ЧЁМ ГОВОРИТ УКРАИНА?
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
УКРАИНА ИМПЕРСКАЯ – УКРАИНА АГРАРНАЯ?
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?

Новости по теме

О завершении голодовки объявил Саакашвили
О завершении голодовки объявил Саакашвили
11-ноя-2021, 19:13
Бывшая жена и дочь за попытку помешать им воровать вишни побили жителя Ковеля
Бывшая жена и дочь за попытку помешать им воровать вишни побили жителя Ковеля
5-ноя-2021, 09:19
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
Санкции против организаторов крымских выборов в Госдуму ввел Зеленский
2-ноя-2021, 14:54
После вручения повестки в армию закарпатский призывник сбежал на заработки в Чехию
После вручения повестки в армию закарпатский призывник сбежал на заработки в Чехию
2-ноя-2021, 10:19
В отставку уходит глава Верховного суда
В отставку уходит глава Верховного суда
8-окт-2021, 12:45

Последние новости

Вчера, 2021-11-22
23:05
События
В Закарпатской области пьяный боец ВСУ дважды за ночь снимал с петель ворота районного суда
20:26
События
Эксперты заявили что украинские пограничники отслеживают посещавших Крым россиян с помощью соцсетей и нейросетей
20:00
События
За октябрь Зеленский заработал вдвое меньше чем его пресс-секретарь
19:58
События
Поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты Кишиневом пригрозил остановить "Газпром"
17:19
События
Обязательную вакцинацию в Украине оспорит в суде нацплатформа "Женщины за мир"
17:18
События
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" на январь перенесла SpaceX
17:07
Политика
Кулеба заявил что Украина не планирует наступательных действий на Донбассе
17:00
Политика
Москаль заявляет, что Ермаку в России дали агентурный псевдоним в честь покорителя Сибири
14:57
События
Как при Зеленском пугали вторжением России и почему оно не произошло
14:55
События
Жителей Одессы о возможных веерных отключениях света предупредил Труханов
14:54
События
На прошлой неделе в Украине вручили подозрения 15 медикам из-за создания поддельных ковид-сертификатов
14:52
События
Опубликован рейтинг зарплат топов госкомпаний. Лидером стал экс-шеф "Нафтогаза" Коболев с 29 миллионами в месяц
13:16
События
Как в Украине действует криминальный бизнес по грабежу вагонов
13:08
События
Среди заразившихся ковидом в Украине 10% вакцинированных, среди госпитализированных - 13%
13:02
События
Аваков с Гордоном, Шустером и Комаровским сделали совместное фото со щитом и мечами
13:01
События
За перевозку нелегальных мигрантов в Литве задержали двух украинцев
10:41
События
Главные симптомы и методы лечения панических атак украинцам назвали в МОЗ
10:13
События
Что думают правоведы о применении санкций СНБО к украинским гражданам
10:10
События
Когда украинцы получат доступ к бустерной прививке от ковида объяснил Ляшко
10:09
События
О "молниеносном начале" пятой волны коронавируса заявили во Франции

Новости ТОП-7

Что нашли у Байдена во время медицинского обследования9403
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 ноября 20211776
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 ноября 20211730
Что делать, если внезапно лишились семейного врача объяснили Украинцам1545
Что пишут в западных СМИ о решении про обязательную вакцинацию в Австрии1058
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 22 ноября 20211008
Протестующие на Банковой поставили Зеленскому ультиматум738

Досуг

Правила заказа товаров с Амазон
Правила заказа товаров с Амазон
Если вы не хотите переплачивать многочисленным перекупщикам, если вы предпочитаете качественные и оригинальные вещи, то вам стоит разобраться с тем, как покупать товары на Амазон.
Вчера, 21:4462
ТОП 5 заведений Дмитрия Борисова
ТОП 5 заведений Дмитрия Борисова
Кажется, в нашей стране не осталось тех, кто бы не слышал его имя. Дмитрий Борисов ресторатор, известный далеко за пределами Украины. В прошлом рекламщик и повар, сегодня — основатель ресторанной сети, которая объединяет более 50 заведений.
Вчера, 12:5690
Где покупать медицинскую одежду выгодно?
Где покупать медицинскую одежду выгодно?
Медицинский сотрудник, помимо крепких знаний и практических умений, должен также всегда иметь качественную и ухоженную медицинскую одежду. Ведь она, во-первых, указывает на принадлежность к профессии, а во-вторых, вызывает со стороны пациента большое доверие к врачу, и это факт!
Вчера, 10:4496
Обустройство освещения дома: где обзавестись всем необходимым
Обустройство освещения дома: где обзавестись всем необходимым
Согласитесь, трудно представить дом без качественного и надлежащего освещения, и если данный вопрос в вашем случае актуален, важно не только максимально оперативно решить его, но также знать, где искать все для этого необходимое.
21-ноя-2021, 11:58182
Где купить новогоднюю искусственную елку
Где купить новогоднюю искусственную елку
В интернет-магазин Sosna можно зайти из любого региона, но у портала есть адрес, электронная почта и телефоны, по которым можно получить бесплатную консультацию. Компания более 12 лет специализируется на реализации искусственных деревьев.
20-ноя-2021, 20:22197
Как выбрать автошколу в Днепре - советы для начинающих
Как выбрать автошколу в Днепре - советы для начинающих
Теоретические и практические навыки управления транспортным средством на сегодняшний день являются очень важными, полезными и нужными. И если вы хотите успешно сдать на права, очень важно максимально ответственно и тщательно подойти к выбору подходящей автошколы.
20-ноя-2021, 18:28249

События

В Закарпатской области пьяный боец ВСУ дважды за ночь снимал с петель ворота районного суда
В Закарпатской области пьяный боец ВСУ дважды за ночь снимал с петель ворота районного суда
В Виноградове Закарпатской области нетрезвый служащий местной воинской части несколько раз ночью снимал с петель входные ворота районного суда.
Вчера, 23:0546
Эксперты заявили что украинские пограничники отслеживают посещавших Крым россиян с помощью соцсетей и нейросетей
Эксперты заявили что украинские пограничники отслеживают посещавших Крым россиян с помощью соцсетей и нейросетей
Украинские пограничники имеют возможность отслеживать, кто именно из граждан РФ посещает аннексированный Крым, чтобы впоследствии внести этих людей в "черный список" для въезда в Украину как с помощью открытых данных, так и через купленные закрытые базы сотовых операторов.
Вчера, 20:2690
За октябрь Зеленский заработал вдвое меньше чем его пресс-секретарь
За октябрь Зеленский заработал вдвое меньше чем его пресс-секретарь
За октябрь президент Украины Владимир Зеленский, который владеет дорогущей итальянской виллой, с учетом налогов заработал 28 тысяч гривен (чуть больше тысячи долларов).
Вчера, 20:0072
Поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты Кишиневом пригрозил остановить "Газпром"
Поставки газа в Молдавию через 48 часов из-за отсутствия оплаты Кишиневом пригрозил остановить "Газпром"
Молдавская сторона не провела в срок (понедельник, 22 ноября) очередной платеж за поставки, в связи с чем поступление российского газа в республику может остановиться уже через двое суток.
Вчера, 19:5877
Обязательную вакцинацию в Украине оспорит в суде нацплатформа "Женщины за мир"
Обязательную вакцинацию в Украине оспорит в суде нацплатформа "Женщины за мир"
Участницы Национальной платформы "Женщины за Мир" добиваются отмены обязательной вакцинации от коронавируса для представителей отдельных профессий.
Вчера, 17:1983
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" на январь перенесла SpaceX
Запуск украинского спутника "Сич 2-30" на январь перенесла SpaceX
Компания американского миллиардера Илона Маска - SpaceX отложила запуск украинского космического спутника "Сич 2-30", который обойдется Госкосмосу почти в 2 миллиона долларов. 
Вчера, 17:1872
7 Днів