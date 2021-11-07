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В Кировоградской области от осложнений после COVID-19 умерла 13-летняя девочка

В Кировоградской области от осложнений коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, которая болела сахарным диабетом.

Об этом сообщает в Facebook Кировоградский областной центр контроля и профилактики болезней в понедельник, 22 ноября.

"В выходные произошла ужасная трагедия в одной семье из Кропивницкого. От тяжелого течения коронавирусной болезни умерла 13-летняя девочка, которая относилась к группе риска и имела сопутствующее хроническое заболевание: сахарный диабет", - говорится в сообщении центра контроля и профилактики заболеваний.

В центре рассказали, что ситуация с заболеваемостью среди детей напряженная и новые случаи регистрируются каждый день.

Отделом эпидемиологического надзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний изучается каждый случай: проводятся эпидрасследования, выявляются контактные лица и проводятся все эпидемические мероприятия.

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