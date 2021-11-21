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События Сегодня, 10:0155
Новые санкции против "Северного потока-2" вводят США

Вашингтон принял решение ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2". Новые ограничительные меры будут введены в отношении компании Transadria LtD, которая участвовала в строительстве трубопровода и связана с Россией, а ее судно Merlin будет признано собственностью, которая подлежит блокировке.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США. 

"Государственный департамент представил в Конгресс отчет в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года (PEESA) с внесенными в него поправками. В отчете перечислены два судна и одно связанное с Россией предприятие, Transadria Ltd., участвующих в строительстве трубопровода "Северный поток-2". На Transadria Ltd. будут наложены санкции в соответствии с PEESA, а ее судно Marlin будет идентифицировано как заблокированная собственность", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, несмотря на то, что Госдеп выступает  против строительства газопровода, сотрудничество США с Германией и другими союзниками будет продолжено для снижения рисков для Украины и восточноевропейских стран - членов НАТО

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