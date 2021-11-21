Отправку в Киев дополнительного оружия и военных советников из-за угрозы "вторжения РФ" обсуждают в США

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность отправки в Украину военных советников и нового вооружения, поскольку Россия, по данным Вашингтона, наращивает силы у границы, а американская пресса пишет об угрозе российского вторжения.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Сейчас обсуждается отправка в Украину противотанковых ракет "Джавелин", а также минометов и переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер". Также по информации журналистов, Пентагон настаивает на том, чтобы некоторое оборудование, которое должно было быть отправлено в Афганистан, например, вертолеты МИ-17, было отправлено в Украину.

При этом некоторые чиновники администрации Байдена обеспокоены, что отправка военной техники может быть расценена Россией как серьезная эскалация. И хотя США готовы направить в регион несколько военных советников, неясно, отправится ли кто-нибудь в саму Украину.