Во вторник утром в Дарницком районе Киева пылает офисное здание

В Дарницком районе Киева утром во вторник, 23 ноября, загорелось офисное здание. По состоянию на 07:00 ликвидация пожара продолжалась.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

Информация о пожаре поступила спасателям в 04:41. Инцидент произошел на ул. Коллекторной, 3, в Дарницком районе столицы.

Спасатели, прибыв на место ЧП, установили, что горит мансардный этаж офисного здания. Площадь пожара составляет 1400 кв. м. К 07:00 пожар локализовали, однако его ликвидация продолжалась.

"Тушение пожара осложняется тем, что перекрытие здания деревянные, и это способствовало быстрому распространению огня", - рассказали в ГСЧС.

На месте происшествия работают 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава. Информация о жертвах и пострадавших отсутствует.