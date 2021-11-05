Проект закона о наказании за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма подан в Раду

В Верховную Раду поступил проект закона, авторы которого предлагают наказывать большими штрафами за пропаганду педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма.

Как видно из карточки документа, он направлен на рассмотрение профильного комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Полное его название - проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по ответственности за пропаганду отклонений от конституционных норм семьи, детства, материнства и отцовства.

Разработчики хотят, чтобы Кодекс об административных правонарушениях был дополнен новой статьей 180-2 "Пропаганда педофилии, гомосексуализма и трансгендеризма". Согласно этой статье, следует карать:

за пропаганду - штрафом в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на физических лиц и в размере трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на юридических лиц;

за повторное нарушение в течение года после наложения административного взыскания - штрафом в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан для физических лиц и в размере пяти тысяч тысяч минимумов для юридических лиц;

за пропаганду, совершенную должностным лицом - штрафом в размере пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также проект определяет некоторые термины.

Педофилия - отношения сексуального характера между совершеннолетним лицом и лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Пропаганда педофилии - любое из следующих действий:

публичное признание педофилии одним из вариантов нормы или реклама педофилии в СМИ, речах, лозунгах;

публичное отрицание негативных последствий для детей, пострадавших от педофилии, или признания, что при наличии добровольного согласия ребенка педофилия не вредна;

изготовление, распространение, демонстрация фильмов или других видеоматериалов (в том числе мультфильмов), содержащих отношения сексуального характера между совершеннолетним лицом и лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

Гомосексуализм - отношения сексуального характера между лицами одного пола.

Пропаганда гомосексуализма - любое из следующих действий:

изготовление и/или распространение, а также публичное использование продукции, содержащей ЛГБТ-символику;

публичное признание одним из вариантов нормы, реклама или призыв к заключению каких-либо видов браков, не предусмотренных Конституцией;

публичный призыв или реклама участия в отношениях сексуального характера между лицами одного пола;

публичная демонстрация отношений сексуального характера между лицами одного пола или изготовление, распространение, демонстрация фильмов или других видеоматериалов (в том числе мультфильмов), содержащих отношения сексуального характера между лицами одного пола.

Трансгендеризм - самоидентификация личности не в соответствии с ее биологическим полом.

Пропаганда трансгендеризма - любое из следующих действий: