В полиции рассказали, что нардеп Куницкий в Харькове нарушил правила на перекрестке, где убила людей Зайцева

Патрульные полицейские рассказали, какие правила дорожного движения нарушил в Харькове автомобиль народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого.

Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, Porsche парламентария остановили в центре Харькова 22 ноября.

Представитель Управления патрульной полиции Харьковщины Дмитрий Гайдук не подтвердил и не опроверг, был ли за рулем именно Куницкий. Комментируя появившуюся в СМИ информацию о нарушении депутатом правил, он только сказал, что в Харькове действительно останавливали автомобиль Porsche.

"Было нарушение требований дорожного знака. Нарушение рядности", - сообщил Гайдук.

По его информации, постановление на водителя пока не составляли. На месте он просил отложить разбирательство до вечера, поскольку спешил. А вечером в управление патрульной полиции пришел его адвокат и разбирательство отложили до 23 ноября.

"Пока только есть основания полагать, что лицо совершило административное правонарушение. Есть определенная процедура. Если водитель по каким-то причинам не может на месте присутствовать при составлении материала об админнарушении, нужна юридическая помощь, пришел адвокат с просьбой перенести. Это перенесли на завтра" , - объяснил ситуацию спикер патрульной полиции.

Между тем депутат Харьковского областного совета от "Европейской солидарности" Анатолий Козловский выложил в Фейсбук видео из Управления патрульной полиции.

"22.11.2021. Управление патрульной полиции в Харьковской области, патрульные пытаются провести рассмотрение дела по административному нарушению ст. 122 ч. 1 КУоАП в отношении гражданина Украины Куницкого Александра, народного депутата Украины от политической партии "Слуга народа". Александр так спешил на выездной комитет ВРУ по правоохранительной деятельности, где рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в г. Харькове, что нарушил рядность на печально известном перекрестке Зайцевой", - написал Козловский.

Козловский добавил то же, о чем говорил Гайдук: обычно в таких случаях постановление составляют на месте, но Александр отказался и перенес рассмотрение дела в Управление патрульной полиции, однако сам не пришел, послав адвоката. Также Козловский сообщил, что у нардепа уже есть четыре неоплаченных штрафа.

Сам Куницкий пока не комментирует инцидент. В Stories своего Instagram он выложил видео с тренировки харьковских патрульных.

Интересно, что на выездном заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, членом которого является Куницкий, он настаивал на оценке деятельности начальницы патрульной полиции Алены Стрижак. По мнению нардепа, несмотря на резонансные аварии в Харькове, патрульные не усилили работу по предотвращению ДТП. Стрижак ответила, что оценку ее деятельности будет давать руководство, а также сообщила, что у патрульной полиции "вопиющий" дефицит кадров.