Наличие у РФ планов вторгаться Украину снова опровергли в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в очередной раз опроверг наличие у России планов вторжения в Украину.

Об этом Песков сказал во время пресс-конференции, пишет ТАСС во вторник, 23 ноября.

Песков в очередной раз заявил, что планы нападения как раз есть у Украины.

"Кто на кого нападет - Россия на Украину или Украина на Россию? Американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, к нападению, а мы утверждаем, что Украина планирует агрессивные действия против Донбасса, "ЛНР" и "ДНР", это нюанс, который нужно правильно понимать и правильно трактовать.

Неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Совершенно неправильно заявлять об обратном, совершенно неправильно любые перемещения ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Путина рассказал, что Украина может получить гарантии безопасности от РФ путем реализации Минских соглашений.

"Наилучшей гарантией безопасности, конечно, является реализация Минских договоренностей. Потому что отсутствие прогресса в реализации Минских договоренностей, конечно же, является существенным раздражителем и триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе. Это очевидный факт", - заявил Песков.