Отказываться от пластиковых пакетов начинает в декабре Украина

Уже 10 декабря в Украине начнется первый этап отказа от пластиковых пакетов.

Пластиковые пакеты со стенками высотой 50 микрометров, за исключением биоразлагаемых пакетов для упаковки в производстве, будет запрещено использовать.

Об этом сообщает "112 Украина".

Таким образом, с 10 декабря в Украине запрещено использовать пластиковые пакеты со стенками высотой 50 микрометров во всех сферах обслуживания, в том числе и в супермаркетах. Исключение - биоразлагаемые пакеты для упаковки в производстве.

Кроме того, Кабинет министров вскоре рассмотрит постановление, в котором предлагается установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров, цены начинаются о 2 гривен за один кулек, однако не распространяются на биоразлагаемые пластиковые пакеты и в ряде других случаев.

При этом украинцев штрафовать за использование пластиковых пакетов не будут, но буду штрафовать бизнес. За бесплатное распространение пластиковых пакетов субъектов хозяйствования будут штрафовать на 1700-3400 грн, а за повторное нарушение в течение трех лет на 3400-8500.

Для адаптации и вывода из обращения пластиковых пакетов предусмотрено 3 месяц и уже 10 марта 2021 года вводится второй этап.