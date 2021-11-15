 

Пять главных версий почему США каждый день говорят об угрозе нападения России на Украину

События Сегодня, 16:250
Пять главных версий почему США каждый день говорят об угрозе нападения России на Украину

Соединенные Штаты продолжают генерировать основной поток заявлений об угрозе "российского вторжения" в Украину. 

Не так давно к этой кампании подключилась и украинская власть - которая поняла, что под разговоры о войне можно всех свои оппонентов объявить агентами Кремля.

Но это пока внутренний процесс. На мировой же арене явственно солируют американцы. 

Вчера "Страна" разбирала, как тему нагнетания военных слухов используют в Украине. Но чего пытается добиться главный источник этой информации - США?

На этот счет обсуждается в целом пять главных версий. Причем некоторые из них друг другу не противоречат. То есть идет работа сразу по многим направлениям - но вот какие из них выгорят, это пока вопрос. 

"Страна" проанализировала эти версии

1. Россия действительно хочет напасть на Украину и США об этом предупреждают

Как уже писала "Страна", сейчас это выглядит крайне маловероятно. Пока не запущен "Северный поток-2", у которого затягивается сертификация в Евросоюзе, Москве точно нет смысла начинать войну, что, с большой долей вероятности приведет к остановке запуска "Северного потока-2". 

Да и после запуска газопровода такие резоны появятся, только если Украина реально пойдет в наступление на Донбассе. Еще с весны Россия дает понять, что в таком случае "ответка" будет куда масштабнее, чем была в 2014 году под Иловайском.

К слову, в самой России выдвигают альтернативную версию того, почему сейчас на Западе и в Украине говорят об угрозе вторжения. В Москве считают, что таким образом маскируется подготовка Украины к силовому сценарию на Донбассе (впрочем, Киев такие намерения отрицает).

А прогнозы о том, что Москва ринется в атаку, просто потому что хочет захватить Украину - ни разу за минувшие годы не оправдывались. Хотя звучали такие предсказания регулярно и при Порошенко, и при Зеленском.  

Но главное - "Северный поток-2". Москва не стала бы срывать его запуск ради того, чтобы на несколько километров сдвинуть линию разграничения на Донбассе или взять под контроль какую-то часть украинской территории. 

И это прекрасно понимают американцы. А потому наиболее распространена следующая версия мотивов заявление из США об угрозе войны 

2. Затормозить "Северный поток-2", "пробить" транзит через Украину

Почти сразу после того, как американцы заговорили об угрозе российского вторжения, немецкая пресса начала писать об их требованиях остановить сертификацию "Северного потока-2". 

И не так давно процесс этот действительно застопорился. Немецкий регулятор заявил, что фирма-оператор должна иметь регистрацию в Германии. 

Пока сложно сказать - это просто дежурное техническое требование или же только предлог для оттягивания окончания сертификации. Но произошло это в разгар кампании вокруг "российского вторжения".

 

Одновременно с постоянной медийной накруткой истории с "нападением России" пытаются заглушить в информполе тему энергокризиса в ЕС, которая как раз работает на скорейший запуск газопровода.

Кроме того, в самих США очень мощное лобби противников запуска "Северного потока-2" (в первую очередь - газовые компании), которые давят на Белый дом, чтоб тот ввел масштабные санкции против трубопровода и оказал давление на Германию с целью заблокировать его запуск. Не исключено, что нынешний вал заявлений о грядущем "вторжении России в Украину" также результат их усилий.

С другой стороны американцы давят и на Россию, чтоб та ещё до запуска "Северного потока-2" заключила долгосрочный контракт с Украиной по транзиту газа.

И для того, чтоб усилить "переговорную позицию" в этом вопросе также используется информнакачка по поводу угрозы большой войны.

3. Торги перед встречей Путина-Байдена

Не исключено, что происходящее связано с предстоящей встречей Путина и Байдена, подготовку к ней недавно подтвердили в Москве (при том, что о ее вероятности в Вашингтоне пока высказываются очень неопределенно).

Здесь может быть два варианта. 

Первый, по которому происходящее - попытка усилить переговорную позиции США накануне встречи по важным для США вопросам (по Китаю, например). Американцы пытаются показать, что могут создать России некие проблемы с тем же "Северным потоком-2" или с поставками новых видов вооружения Украине (уже через СМИ идет вброс о поставках "Стингеров", например), если Москва не пойдет на уступки. 

Правда, тут большой вопрос - подействует ли такая "аргументация" на Россию. А если и подействует, то не в худшую ли для американцев сторону.

Второй вариант, который не исключает первого - это подготовка западного обывателя и политических кругов к тому, что нужно садиться с Россией за стол переговоров. 

Иными словами, американцы могли придумать проблему ("угроза нападения России на Украину"), чтобы потом героически ее "решить" на саммите Байдена и Путина. 

4. Остановить смуту в Украине

Еще одна цель, которую могут преследовать американцы - это попытка дисциплинировать украинскую элиту, которая близка к уходу в затяжную смуту. 

Беспредельные санкции СНБО (по сути - акты внесудебной расправы над гражданами Украины) настроили против Зеленского практически все группы украинской элиты, включая крупнейшего бизнесмена Рината Ахметова.

Если раньше Зе еще отбивался от атак Порошенко и "партии войны", попутно ведя наступление на оппозиционных политиков юго-востока, то переход в оппозицию богатейшего человека Украины с огромным медиаресурсом меняет расклад не в пользу Банковой.

В этих условиях неизбежна внутриэлитная "гражданская война", которая грозит турбулентностью всей стране. Что может настораживать американцев. 

Поэтому постоянные заявления о нападении России могут задать этим политическим разборкам некие "красные линии". Плюс, возможно, американцы пытаются давить таким образом на Москву, чтоб не допустить ее вмешательства в эту смуту, если она начнётся.

Правда непонятно - сработает ли этот план. Потому что пока тема "нападения России" не консолидирует украинскую элиту, а наоборот - вносит в нее дополнительный раздрай. Зеленский обвиняет своих врагов в том, что они "агенты Кремля". А "партия войны" обвиняет в зраде самого Зеленского (провалил операцию по "вагнеровцам" и не готовится к войне) и даже грозит устроить президенту новый Майдан, если тот до 1 декабря не уволит Андрея Ермака с поста главы Офиса президента. 

5. Склонить Украину к компромиссу по Донбассу

Западные заявления о скором "вторжении России" вызвали в Украине поначалу растерянность.

Одно дело - самим нагнетать эту тему во внутриполитических целях или для увеличения внешней поддержки. Другое - реально попасть в ситуацию большой войны, где ситуация чревата непредсказуемыми последствиями. 

И дело даже не в том, какова реальная ситуация с российскими войсками у границ Украины - там как раз мало что изменилось. А в том, что США и теперь Европа говорят о "российской атаке" как о близкой реальности. 

А, учитывая, что Запад и особенно европейцы сами воевать за Украину с Россией не готовы, это может стать дополнительным фактором давления на Киев с целью исполнить политическую часть Минских соглашений. Чем избежать горячего конфликта. 

И может в перспективе стать еще одним пунктом договоренностей Путина-Байдена. 

Этот вариант пока выглядит, на первый взгляд, не очень реалистичным, учитывая накал конфронтационных заявлений со всех сторон.

Но из США уже идут сигналы о необходимости такого сценария.

Например, издание Politico опубликовало мнение известного специалиста по Украине, эксперта корпорации RAND Самуэля Чарапа, который призвал Байдена подтолкнуть Киев к "болезненным компромиссам" по Минску-2, чтобы снять риск глобального конфликта.

При этом, судя по опубликованной недавно переписке глав МИД России, Германии и Франции, Москва настроена на прямое исполнение буквы Минских соглашений со всеми неприемлемыми для украинской "партии войны" пунктами - вроде закрепления особого статуса Донбасса в Конституции и возвращением границы лишь после этого закрепления. 

Есть большие сомнения, что Офис президента даже по приказу американцев решится на этот шаг. Как и в том, что такой приказ вообще поступит. 

Хотя, повторимся, этот вариант полностью исключать нельзя. Накал заявлений о грядущей войне, который сейчас идет с Запада является беспрецедентным. А значит и развязка может быть самой неожиданной.

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Теги: news, новости, Украина, США, Россия, вторжение, 7dniv, 7dnivinfo  
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