 

Львовянка оскорбляла сама и учила на детской площадке называть жену доктора из Ливии черной обезьяной и чуркой

События Сегодня, 20:140
Львовянка оскорбляла сама и учила на детской площадке называть жену доктора из Ливии черной обезьяной и чуркой

Лычаковский районный суд Львова решил взыскать 40 тысяч гривен с местной жительницы за систематические расистские оскорбления в адрес ее соседки - гражданки Ливии.

Об этом сообщает "Zaxid.Net" во вторник, 23 ноября.

Уроженка Ливии вместе с мужем и маленьким ребенком имеют право на постоянное проживание в Украине. Ее муж легально работает врачом, а сама женщина ухаживает за маленьким ребенком.

Семья несколько лет арендует квартиру в Лычаковском районе Львова. В начале 2021 года женщина подала иск в суд и заявила, что ее 57-летняя соседка этажом ниже постоянно ее оскорбляет и унижает, обращая внимание на цвет ее кожи.

Жительница Львова называла соседку "черной обезьяной", "чуркой", громко стучала в дверь ее квартиры и толкала коляску с ее ребенком.

Также она обзывала соседку-иностранку в присутствии других детей на детской площадке у дома, после чего они начали повторять оскорбления в адрес гражданки Ливии.

Иностранка в своем иске оценила ущерб от действий женщины в 150 тысяч гривен и заявила, что после оскорблений в свою сторону посещала психолога и врачей. Она даже просила мужа уехать из Украины и вернуться на родину.

Львовянка ни на одно из заседаний суда по делу не пришла. На одном из заседаний присутствовал ее представитель, отрицавший вину женщины. По его словам, ливийская семья очень шумно себя ведет: "Громко разговаривают и стучат разными предметами, ребенок истца по квартире ездит на велосипеде, создавая дополнительный шум, кто-то прыгает". Он добавил, что соседи и полиция не реагировали на замечания ответчицы.

Сама же ответчица, Вера Гук, полагает, что ее высказывания не носили дискриминационного характера, "поскольку выражались ею для словесного сравнения шума, который систематически доносится из квартиры истца с громкостью шума, издаваемого обезьяной, когда та прыгает по клетке".

Представитель ответчицы утверждает, якобы высказывания "черная обезьяна" и "чурка" являются оценочными суждениями, поэтому не могут служить основанием для удовлетворения иска.

Судья со стороной защиты не согласился и удовлетворил иск пострадавшей частично, взыскав с ответчицы 40 тысяч гривен моральной компенсации.

Ответчица может подать апелляцию в течение 30 рабочих дней.

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