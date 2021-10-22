 

Почему рушится турецкая валюта и что будет с ценами на отдых

События Сегодня, 20:160
Почему рушится турецкая валюта и что будет с ценами на отдых

В резкое пике уходит турецкая лира.

Шокированные турки не успевают следить, как не по дням, а часам тают их деньги. За последний год местная нацвалюта рухнула чуть ли не вдвое - с 7 до почти 13 за доллар.

Основная причина, по мнению экспертов, слишком рискованная экономическая и геополитическая стратегия Эрдогана. Турция - страна сильно зависимая от импорта и внешнего кредитования. И ее экономика с трудом выдерживает попытки президента проводить "имперскую" внешнюю политику, втягиваясь в многочисленные конфликты.

Ну а народ тем временем активно меняет свои сбережения на доллары, еще более раскручивая панику и новый виток девальвации, инвесторы выводят свои капиталы, а оппозиция призывает к досрочным выборам (по плану должны состояться в 2023 году).

"Страна" выясняла, почему валится турецкая нацвалюта, может ли это спровоцировать глобальный экономический кризис и что будет с ценами на отдых в стране "олл инклюзива". 

"У них доллары - у нас Аллах" 

Эксперты объясняют крах лиры несколькими причинами: помимо последствий пандемии это внутриполитические и экономические проблемы, напряженность в отношениях с Западом, снижение регулятором банковских ставок (одно из предвыборных обещаний президента Эрдогана).

Эрдоган предупредил, что Турция продолжит снижать ключевую ставку из-за проблем в экономике (в октябре она уменьшилась с 18 до 16%).

"Мы пережили много атак на нашу экономику. Надо понимать, что ставка – причина, инфляция – следствие. Мы уберем с плеч народа эту беду – высокую ставку. Мы выйдем победителями из этой экономической войны за независимость с помощью Аллаха и поддержки нашего народа", - заявил Эрдоган.

Прошлый кризис трехлетней давности, с падением с 4 до 7 лир за доллар, называют цветочками по сравнению с тем, что происходит сейчас. Последние годы, еще до пандемии, Турция сползала в пропасть инфляции, цены постоянно росли, а зарплаты оставались прежними. Год назад из-за падения лиры ушел в отставку министр финансов Берат Албайрак, приходящийся зятем Эрдогану (а сейчас, по сообщениям турецких СМИ, он якобы скрывается во Франции, что официально не подтверждают).

Эрдоган традиционно винит в коллапсе внешние силы.  

"Мы видим эту игру. Как они играют с в обменными курсами валют, процентными ставками и ростом цен. Мы выйдем победителями из этой войны за экономическое освобождение", - заявил президент.

Критики Эрдогана называют происходящее "игрой в кальмара по-османски" (обыгрывая название фильма об игре на выживание за деньги).

Эрдоган и раньше винил в обвале лиры Америку и говорил о "мировом заговоре против Турции".

"Это называется экономической войной. Это называется вести недружественную политику против Турции, чтобы ослабить нашу обороноспособность и поставить турецкий народ на колени", - заявил турецкий лидер.

"У них доллары, а у нас народ и наш Аллах", - успокаивал турок Тайип, как его любя называют в народе. Этому девизу он следует по сей день.

Эксперты тем временем скептически оценивают перспективы турецкой экономики. 

"То есть, по мнению президента Турции, причиной падения турецкой лиры и экономического кризиса в стране являются некие "они", которые хитрым образом повышают цену на доллар и инфляцию и поднимают цены на продовольствия. А он при этом, например, не заставляет Центробанк снижать процентную ставку при том, что все, абсолютно все, настаивают на том, что это навредит турецкой валюте. И еще хуже повлияет на доверие инвесторов, которые принимают решения, наблюдая в том числе на уровень независимости ЦБ", - пишет Телеграмм-канал "Повестка дня Турции". 

Аналитики говорят, что турецкая лира сейчас - это наихудшая из валют развивающихся рынков, а инфляция поднялась до рекордных 20% (хуже ситуация только в Аргентине с 25% и в Венесуэле - тысячи процентов). Лире прочат дальнейшее падение. 

"Турция, похоже, следует плану предыдущих эпизодов так называемых "внезапных остановок” на развивающихся рынках. Лира может упасть еще на целых 25% по отношению к доллару. То, как будет развиваться валюта после этого, явно будет зависеть от реакции политики", - сказал Джейсон Туви, старший экономист по развивающимся рынкам в Capital Economics в Лондоне.

Бывший соратник Эрдогана, а нынче один из оппозиционных политиков Али Бабаджан убеждает, что корень проблем - в экономической политике государства. 

"Мы наблюдаем "внутренний и национальный" кризис, созданный руководством страны. Но то, что они делают сейчас – это попытки превратить рост курса валют в освободительную войну. Они пытаются обмануть обедневший народ риторикой о защите родины. Иными словами, они говорят: "Мы на войне, вы должны согласиться на бедность, нищету и голод". Однако не стоит злоупотреблять самопожертвованием этого народа. Турция - это не лаборатория, где можно испытывать всё, что придет в голову. Достойные люди этой страны - не подопытные кролики", - заявил Бабаджан.

 

"Зарплаты хватит на "хлеб и воду"

Нынешнюю девальвацию турки комментируют по-разному - одни, вслед за Эрдоганом винят во всем Америку, другие хотят смены власти и курса страны. Оппозиционные настроения растут.     

"Не прошло и месяца, как лира рухнула почти вдвое и этому есть объяснение, но правительство не хочет рассказать правду, почему так происходит. А если кто будет громко говорить и пытаться донести правду, с ним поступят по принципу "был бы человек, а дело найдется". Когда-то я сделала неправильный выбор, переехав в эту страну, о чем очень жалею сейчас. Хотя для иностранцев, которые зарабатывают в валюте (рублях, гривне, долларах) сейчас хорошо тут и все пока что дешево, но цены уже взлетают до небес, так что остается только пристегивать ремни. Сейчас зарплаты обычного гражданина хватит, грубо говоря, на хлеб и воду, про оплату квартиры я вообще молчу", - говорит нам живущая в Стамбуле украинка Валерия, хозяйка салона красоты.  

Эрдоган по-прежнему остаётся популярным среди небогатого религиозного населения.

"Президент играет на патриотизме и религии. Он представляет себя как "лидера османов". В до сих пор светской Турции укрепляется исламизм. И сейчас большинство людей винит в проблемах с лирой Америку, но не власть. Многие говорят: да пусть доллар стоит 20 лир, нам все равно. Некоторые считают, что курс доллара их вообще не касается: "Мы не Америка. Мы - турки, мы сильные и не сдадимся "янкам", - сказал "Стране" Гохан Яшар, предприниматель из Стамбула.  

По словам экспертов, лиру ослабляет хронический отрицательный внешнеторговый баланс страны - превышение импорта над экспортом. Он покрывается за счет внешних заимствований (перед зарубежными банками долг достигает 100 миллиардов долларов), делая турецкую экономику напрямую зависимой от настроений иностранных кредиторов. 

С другой стороны, экономический курс, который предусматривает снижение стоимости кредитов, еще более увеличил долговую нагрузку на экономику.  

"Президент взял под контроль Центральный банк и снизил ставки по кредитам ради лояльности населения. Инвесторы засомневались в независимости Центробанка, инвестиции упали. В то же время, Турция больше импортирует, чем экспортирует. И сильными темпами продолжается строительный бум - высотки, дороги, мосты. Теперь вот космос покорять собрались, что вызвало массу троллинга в народе. Кстати, из-за инфляции многие строительные компании могут обанкротиться, ведь кредиты они брали в долларах. Как следствие недвижимость может подешеветь. Также могут обанкротиться банки", - рассказал "Стране" турецкий журналист Ариф Арслан.

Недовольных властью Эрдогана все больше. Хотя его поддержка по-прежнему велика. 

"Сейчас практически вся власть у Эрдогана. После неудачной попытки путча в 2016 году любое поползновение против президента обречено. Силовики подчинены Эрдогану. Рейтинг президента падает, но многие до сих поддерживает президента и его курс, веря, что он все делает правильно. Часть людей считает нынешние трудности временными. В целом люди с высшим образованием в больших городах не любят нынешнюю власть, но их меньшинство. А жители провинции, наоборот, хвалят президента и во всем винят происки внешних сил", - говорит Арслан.  

Кризис на Ближнем Востоке

Часть экспертов полагает, что Эрдоган на фоне ухудшения экономической ситуации будет и дальше раскручивать образ внешнего врага в лице США и Запада.  

"Ссора с Вашингтоном может накалить ситуацию на Ближнем Востоке, ведь Турция, помимо всего прочего, член НАТО, а также имеет рычаги влияния в Сирии, как и Россия. Не исключено образование антиамериканского альянса, который грозит изменить баланс сил в регионе", - говорит "Стране" Ариф Арслан.   

Эксперты также не исключают опасности "эффекта домино" и повторения мирового экономического кризиса, который может спровоцировать дефолт в Турции. 

Есть опасения, что сильное ослабление турецкой лиры негативно повлияет на крупные европейские банки, которые кредитовали турецкую экономику.

Только транснациональные банковские группы инвестировали в страну до $100 млрд. Кроме того, основные торговые обороты у Турции с Китаем составляют $23 млрд экспорта, Германией $21 млрд, Россией $19,5 млрд. Поставки в США -  $12 млрд, или 1,5% ВВП. При этом ни с кем из них у Турецкой Республики нет положительного сальдо. Основной плюс в торговле с Ираком, ОАЭ и Израилем. 

Подешевеет ли отдых в Турции  

Турция может стать еще более доступной для туристов из-за падения стоимости лиры. 

"Отдых в Турции может стать дешевле, чем в Египте. Ну и те, кто хотели в Турции и на Северном Кипре покупать недвижимость - ваш звездный час. Но даже просто зайти в отличный магазин сети LC WAIKIKI и купить вдвое дешевле то, что вы давно хотели - тоже", - говорит известный тревел-блогер Александр Лапшин. 

Гривна по отношению к лире тоже растет - если весной лира стоила 3,5 гривен, то сейчас - 2,5 гривны. 

Впрочем, по словам экспертов, цена пакетных туров на отдых в Турции вряд ли изменится. 

"Цены на путевки операторы выставляют в долларах и евро, и турки не заинтересованы их опускать, тем более отели заполнены, туристов много. Летом и в сентябре-октябре на турецких курортах был аншлаг. И даже сейчас, в конце ноября, едут отдыхать в Анталию, где около +20 тепла. Авиабилеты остаются в долларах, - сказал "Стране" турэксперт Максим Наконечный. 

Туроператор Tui также объясняет, что поскольку цены на поездки в Турцию не привязаны к национальным валютам и устанавливаются в долларах, изменение курса лиры не повлияет на текущие цены. 

 

Кстати, до сих пор отдых в Турции для украинцев дорожал.

По сравнению с прошлогодними, цены в этом году выросли на 10-15%. 

Цены на майские и летние туры на турецкие курорты в этом году были повыше, чем в прошлом. Фактически они вернулись на докарантинный уровень, а по некоторым отелям даже превысили их. Такая же тенденция, по прогнозам турэкспертов, может сохраниться, несмотря на девальвацию лиры. 

"Летом отдых в "пятерке" стоил порядка 35 тысяч гривен за двоих на неделю", - говорит руководитель сети агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

То есть, ценников "по 300 долларов на неделю", которыми заманивали украинских туристов до ковида, скорее всего не предвидится.

"Цены в Турции привязаны в евро, поэтому даже ослабление лиры пока на них фактически не повлияло. Примерно 20-250 евро в турпакете - это авиаперелет, отель по системе все включено более-менее приличного уровня не может быть дешевле 50 евро на человека в день", — рассказал нам Кулик.

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Теги: news, новости, Украина, Турция, кризис, 7dniv, 7dnivinfo  
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