Появилась карта, где и когда в Киеве перекроют движение 24 ноября

В Киеве перекроют движение сразу на нескольких центральных транспортных артериях столицы в связи с проведением массового мероприятия 24 ноября.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева у себя в Telegram.

Полиция опубликовала карту, где именно будут перекрыты улицы, чтобы обеспечить проведение мероприятия, которое не называется.

"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение", - говорится в сообщении.

Движение будет ограничено на:

улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);

на Европейской площади;

улице Крещатик;

бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);

улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).

В полиции попросили водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.