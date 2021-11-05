Появилась карта, где и когда в Киеве перекроют движение 24 ноября

В Киеве перекроют движение сразу на нескольких центральных транспортных артериях столицы в связи с проведением массового мероприятия 24 ноября.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киева у себя в Telegram.
Полиция опубликовала карту, где именно будут перекрыты улицы, чтобы обеспечить проведение мероприятия, которое не называется.
"В связи с проведением массового мероприятия 24 ноября с 10:30 до 17:00 в городе ограничат движение", - говорится в сообщении.
Движение будет ограничено на:
- улице Михаила Грушевского (от перекрестка с улицей Шелковичной до Европейской площади);
- на Европейской площади;
- улице Крещатик;
- бульваре Тараса Шевченко (до перекрестка с улицей Владимирской);
- улице Владимирской (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Ирининской).
В полиции попросили водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.