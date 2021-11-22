3,5 млн евро на отправку нелегальных мигрантов с границы Беларуси и Польши домой выделит Евросоюз

Евросоюз планирует выделить 3,5 миллиона евро на финансирование добровольного возвращения нелегалов из Беларуси в страны происхождения.

Об этом, выступая перед евродепутатами, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Все больше мигрантов оказываются в ловушке, и мы будем сотрудничать с агентствами ООН, чтобы облегчить их возвращение домой. Мы мобилизуем до 3,5 млн евро для поддержки их добровольного возвращения из Беларуси", - сказала она.

Кроме того, по словам Урсулы фон дер Ляйен, в планах Еврокомиссии - утроить средства, выделенные Литве, Латвии и Польше на 2021 и 2022 годы, на усиление границ.