НАН заявила что Украина уже прошла пик смертности от коронавируса

За последние две недели эпидемия коронавируса в Украине спала по всем показателям. Пик смертности от Covid-19 страна прошла 8-12 ноября.

Об этом свидетельствует анализ ситуации с коронавирусом, подготовленный Национальной академией наук Украины.

По сравнению с пиковыми значениями в течение последних двух недель количество положительных ПЦР-тестов в Украине сократилось на 53%, число новых обнаруженных случаев - на 30%, занятых коек в больницах – на 19%. Суточные госпитализации уменьшились на 30%, смертность – на 9%.

Кроме того, по оценке ученых, уже был пройден пик смертности: 8–12 ноября 2021 года. Снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей

"Наблюдаемая летальность осталась близка к 3% (2,7% по неполным данным 4-5-недельной давности и 3,2% по оперативной оценке), однако госпитальная летальность выросла до нового максимума – 21%", - сообщили в НАН Украины.