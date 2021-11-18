В Украине смертность от коронавируса в два раза превышает официальные данные

В Национальной академии наук Украины считают, что общая смертность от связанных с коронавирусом причин в нашей стране в 2,15 раза превышает официальные показатели.

Об этом сказано в анализе ситуации с коронавирусом в стране, которую опубликовала НАН Украины.

"Предварительный анализ избыточной смертности показал, что общая смертность по причинам, связанным с Covid-19, в течение всего периода эпидемии в Украине в 2,15 раза превышает зарегистрированную смертность от Covid-19", - сообщили в НАН Украины.

Кроме того, ученые заявили, что в течение последнего времени летальность от коронавируса в Украине осталась близка к 3% (2,7% по неполным данным 4-5-недельной давности и 3,2% по оперативной оценке), однако госпитальная летальность выросла до нового максимума – 21%.

В целом, по оценке НАН Украины, в сентябре 2021 года смертность по всем причинам превышала средний уровень 2015-2019 годов. По заболеваемости в сентябре 2021 года лидировала Черновицкая область, которая в течение 2020 года долго была наиболее сильно поражена и имеет один из самых высоких суммарных показателей смертности на 100 тысяч населения.