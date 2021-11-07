 

За развращение детей в Винницкой области задержали молодого учителя (Видео)

События Сегодня, 10:1961
За развращение детей в Винницкой области задержали молодого учителя

В Винницкой области 24-летнего учителя молодого учителя заподозрили в развращении несовершеннолетних. Мужчину задержали и поместили в СИЗО. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона. 

По информации правоохранителей, 24-летний педагог, сотрудник одного из учебных заведений региона, подозревается в развращении и домогательстве к несовершеннолетним. По версии следствия, развратные действия преподаватель совершал при личном общении и во время переписки в мессенджерах. В результате пострадали несколько детей.

По месту жительства и работы фигуранта проведены обыски, по результатам которых изъяты мобильный телефон и компьютерная техника.

Учителя 23 ноября задержали и поместили в СИЗО. Его подозревают в развращении несовершеннолетних (ч.2 ст.156 УК) и домогательстве к ребенку для сексуальных целей (ч.3 ст.156-1 УК). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В полиции заявили, что совершение подозреваемым более тяжких преступлений в отношении детей было предотвращено благодаря бдительности родителей.

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