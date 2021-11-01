На саммит в поддержку демократии США пригласили 110 стран

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пригласил на виртуальный саммит в поддержку демократии лидеров 110 стран, в том числе Украины.

В списке приглашенных отсутствуют Китай, Россия и Турция.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

Саммит пройдет 9-10 декабря, к нему присоединятся главы правительств, гражданского общества и частного сектора. Главная тема переговоров - проблемы и возможности, с которыми сталкиваются демократии.

"(Саммит - Ред.) предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом", — указывают в Госдепе США.

У присутствующих на онлайн-встрече будет возможность озвучить внутренние и международные инициативы по трем ключевым темам:

защита от авторитаризма;

противодействие коррупции и борьба с ней;

содействие уважению прав человека.

К участию приглашены государства-члены Европейского Союза, кроме Венгрии, а также Индия, Южно-Афиканская Республика, Филиппины, Грузия и другие. Отметим, что в списке из 110 приглашенных стран отсутствуют Китай, Россия и Турция.