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События Сегодня, 10:2861
Иск в суд на разработчика шпионской программы Pegasus подала Apple

Компания Apple судится с израильской IT-фирмой NSO Group, которая является разработчиком шпионской программы Pegasus.

Американская корпорация требует запретить компании в будущем использовать программное обеспечение, услуги и приборы Apple. На данный момент иск уже подан в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии в городе Сан-Хосе.

Об этом сообщает пресс-служба компании Apple.

В июле текущего года были опубликованы результаты журналистского расследования "Проект Pegasus", которые раскрыли информацию об использовании спецслужбами разных стран программы-шпиона израильского разработчика NSO Group. У программы был доступ к списку из 50 тысяч телефонных номеров, владельцы которых были потенциальными целями слежки. 

В результате расследования оказалось, что правительства некоторых государств могли следить за сотнями правозащитников, журналистов и политиков из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и других стран, используя эту программу.

Pegasus позволяет получить быстрый и незаметный доступ к мобильному устройству, прослушивать разговоры, читать переписку и просматривать видео. Шпионское программное обеспечение помогает незаметно включать камеру и микрофон устройства.

Израильские разработчики отвергают все обвинения в свой адрес, утверждая, что клиенты фирмы NSO Group — исключительно официальные госорганизации, которые используют ее продукты для борьбы с терроризмом и организованной преступностью. И заявляют, что применение ПО является легитимным.

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Теги: news, новости, Украина, Apple, Pegasus, 7dniv, 7dnivinfo, иск  
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