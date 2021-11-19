Без воды и света в среду остался Вышгород

В городе Вышгород Киевской области, который находится в часе езды от столицы, произошла коммунальная авария.

Из-за этого населенный пункт утром 24 ноября остался без водоснабжения, часть кварталов обесточена.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube.

По предварительной информации, авария произошла на электрической подстанции. Именно из-за этого город остался без света и воды. Родителей просят оставить сегодня детей дома и не вести их в школы.

Сообщается, что на прошлой неделе в Вышгороде были проблемы с газом.