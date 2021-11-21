Шествие по центру Киева с перевернутыми флагами Украины начали антивакцинаторы

Днем в среду, 24 ноября, противники вакцинации и карантина, которые проводят в Киеве акцию протеста, начали шествие по центру столицы. Сейчас они направляются от Верховной Рады к главному управлению СБУ.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Организаторы заявили, что марш по центральным улицам столицы они проводят в поддержку лидера движения антивакцинаторов Остапа Стахива, которого взяли под стражу по обвинению в госизмене.

Колонна протестующих направляется к главному управлению СБУ. Людей много - тысячи человек. Интересно, что практически у всех участников марша перевернут флаг Украины.