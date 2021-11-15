Статус национального университету "Одесская политехника" присвоил Зеленский

Президент Владимир Зеленский подписал указ, в соответствии с которым государственному университету "Одесская политехника" присваивается статус национального.
Соответствующий указ глава государства подписал во вторник, 23 ноября, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Поддержать предложение Кабинета Министров Украины о предоставлении Государственному университету "Одесская политехника" статуса национального и в дальнейшем именовать его - Национальный университет "Одесская политехника", - говорится в указе.