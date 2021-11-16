Шольц сменит Меркель на посту канцлера

Лидер Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц сменит Ангелу Меркель на посту канцлера Германии.

К такому соглашению пришли Три прошедшие в Бундестаг партии, договорившись о создании правящей коалиции. Соглашение будет представлено в среду в 16:00 по Киеву.

Об этом передает агентство DPA.

По итогам выборов в Бундестаг социал-демократы заняли первое место, опередив христианских демократов, с которыми они сейчас формируют правительство. В состав новой коалиции вместе с СДПГ войдут "Зеленые" и Свободная демократическая партия.

Официально об этом объявят сегодня в 16:00 по киевскому времени.