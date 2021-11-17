Как в Украине хотят обновить АЭС и почему уже к весне они могут дать сбой

В разгар масштабного энергетического кризиса украинский "Энергоатом" подписал соглашение с американской Westinghouse о достройке двух атомных энергоблоков по тысяче мегаватт каждый на Хмельницкой АЭС.

Сам проект не стал неожиданностью - "Энергоатом" подписал меморандум с Westinghouse еще несколько месяцев назад, в рамках визита президента Зеленского в США. Правда, там речь шла о пяти энергоблоках АЭС на общую сумму порядка 30 млрд долларов.

В "Энергоатоме", презентуя договор с американцами, заявили, что на самом деле два энергоблока Хмельницкой АЭС - только начало. На самом деле в планах атомщиков строительство даже не пяти, а 14 новых энергоблоков - их хотят запустить до 2040 года.

Напомним: на сегодняшний день на украинских АЭС - 15 энергоблоков, но по большинству до 2040 года заканчиваются сроки эксплуатации. То есть, новыми блоками фактически хотят заменить имеющиеся атомные мощности. При этом, так как блоки будут новыми, то есть, вряд ли станут "вылетать" на аварийные остановки, как это случается на АЭС сейчас, появится возможность нарастить атомную генерацию. И даже появятся излишки электроэнергии, - говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Но в экспертной среде по поводу планов "Энергоатома" - большие сомнения.

"Есть много нюансов, начиная со скорости, с которой "Энергоатом" обещает обновлять блоки и финансирования (а оно просто огромное, до 10 млрд долларов на один энергоблок) и заканчивая техническими нюансами", - говорит Корольчук.

Впрочем, до нового атомного "парка" еще далеко, Между тем, существующий уже дает сбой.

"Планы правительства отработать зиму на максимальном количестве энергоблоков могут плохо закончится. Ядерное топливо активно выгорает, уже в феврале может появится потребность его замены, а это остановка блока на плановый ремонт на полтора месяца. Под конец зимы и в начале весны по этой причине может остановится сразу до 8 блоков, что на фоне дефицита угля на ТЭС и ожидаемой нехватки воды для ГЭС может резко усугубить проблемы в энергетике", - рассказал нам наш источник на энергорынке.

Разбирались, построят ли в Украине 14 новых блоков АЭС, и что происходит с атомной генерацией сейчас.

14 энергоблоков и новые АЭС к 2040 году

О планах по достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС с привлечением американской Westinghouse мы уже подробно писали. На этапе подписания меморандума в сентябре этого года в экспертной среде говорили, что сам проект Украине однозначно нужен.

Блоки атомных АЭС - уже на грани. По большинству работающих блоков уже подходят сроки их вывода из эксплуатации. Частично их продлили, но в любом случае максимальные сроки их работы - 2040 год. В Украине есть специальная программа вывода атомных блоков из эксплуатации, это - лишь вопрос времени, — говорит Юрий Корольчук. По его словам, начать строить новые блоки должны были уже давно. Сейчас Украина буквально впрыгивает в последний вагон. Есть риски вообще потерять атомную энергетику.

То есть, то, что атомной генерацией наконец-то вплотную занялись — уже плюс.

Почему для старта выбрали именно Хмельницкую АЭС? Дело в том, что строительство атомных блоков на ней уже начато. Блок №3 начали строить в 1985 году, а блок №4 - год спустя. Но в 1990 году работы заморозили. На тот момент объекты были в разной степени готовности - блок №3 на 75%, №4 - на 25%. В 2010 году Украина и РФ подписали соглашение, по которому достройкой объектов должен был заняться "Росатом". Но в 2016 году Украина его денонсировала.

В 2018 году Кабмин одобрил технико-экономическое обоснование на продолжение строительства с финансированием более 72 млрд гривен. Озвучили план закончить строительство за семь лет. Впрочем, тогда этот проект застопорился. Одной из причин стало якобы недовольство МВФ такими огромными для бюджета затратами.

Теперь, как отметил, презентуя договор с американцами и.о президента "Энергоатома" Петр Котин, расклад по Хмельницкой АЭС следующий.

Westinghouse Будет строить четвертый и пятый энергоблоки по своей технологии АР 1000. Третий «Энергоблок» решили завершить по российской технологии ВВЭР 1000 совместно с чешской Skoda JS.

Далее планируется поставить на каждую АЭС (Хмельницкую, Ривненскую, Запорожскую, Южно-Украинскую) еще по одному блоку плюс построить еще две новые атомные электростанции на четыре блока каждая. Но где они будут расположены, и по какой технологии будут строить - вопрос пока открытый. В "Энергоатоме" заявили, что на данный момент рассматривают 33 локации под АЭС (какие именно, не уточняется). На карте с презентации "Энергоатома" новые площадки показаны на западе и востоке страны. Но такое размещение может быть чисто условным.

Что касается сроков, то к 2025 году планируется построить один новый энергоблок, к 2029 - 2, к 2035 - 3, а к 2040 году - 8 блоков.

В итоге, если все перечисленные планы будут реализованы, мощность атомной генерации к 2040 году достигнет 24 гигаватта, что на 70% больше, чем сейчас.

Вопрос денег - пока открытый. По оценкам экспертов, один блок может стоить прядка 10 млрд долларов. На достройку блоков на Хмельницкой АЭС планируется взять кредит от государственного Эксимбанка США (предположительно, 10 млрд долларов на два блока). Что будет с финансированием потом - вопрос открытый.

"Бюджетного финансирования, понятно, не будет. Американский, как, впрочем, и любой другой подрядчик денег не даст, по крайней мере, пока не увидит источник их возврата и заработка для себя. Пока "Энергоатом" снабжает дешевой электроэнергией население, такого источника нет. Поэтому инвесторов проект может заинтересовать разве что в случае резкого повышения цен на электроэнергию", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

На энергорынке презентация "Энергоатома" и заявления о строительстве 14 новых блоков к 2040 году вообще вызывают большой скепсис.

"Это просто утопия какая-то, даже обсуждать нечего. Планы - просто нереальные, программы под них нет - пока показали только картинки из презентации без цифр и детальных расчетов. Не удивлюсь, если никакого строительства в итоге не будет. Попытаются найти под "картинки" какие -то деньги, которые можно "освоить", - говорит наш источник на энергорынке.

Американская схема

Но вернемся к более конкретным планам - строительству двух блоков на Хмельницкой АЭС американской Westinghouse. Сама компания - далеко не новичок на нашем рынке. Она поставляет ядерное топливо на наши АЭС. Но последние годы оказались для нее не очень удачными. Компания прошла процедуру банкротства, там изменились собственники, и сегодня главная ее специализация - поставки ядерного топлива, а вовсе не строительство реакторов, — говорит Корольчук.

По технологии АР 1000, которую планируется реализовать на украинских АЭС - большие вопросы. В Китае, где строили блоки АР 1000, были технические проблемы и даже аварийные ситуации, что потребовало дополнительных корректировок.

В США по АР 1000 тоже возникли нюансы. В этом году были в очередной раз отодвинуты сроки завершения строительства энергоблоков 3 и 4 на АЭС Vogtle, также выросла стоимость строительства. А в 2017 году на американской АЭС прекратили строительство двух энергоблоков на АЭС V.C. Summer, так как та самая Westinghouse отказалась от статуса генерального подрядчика. Кроме того, стоимость двух недостроенных реакторов уже рекордно выросла - 27 млрд долларов.

В Украине АР 1000 пока вообще не лицензированы. По подсчетам главы Минэнерго Германа Галущенко, лицензирование может занять от года до полутора.

"Реакторы АР 1000 рассчитывались для другой сейсмики, других условий. Под украинские реалии их еще придется серьезно адаптировать", - считает Корольчук.

Между тем, уже обсуждаются версии - зачем американцам украинский подряд.

"На самом деле хотят по максимуму заработать на поставках своего оборудования и ядерного топлива. Кредит возьмет "Энергоатом", и отдавать ему. Американцы же получат свои деньги в любом случае", - говорит экономист Алексей Кущ.

"Westinghouse хочет зайти в "Энергоатом". Сначала под нее отдали поставки ядерного топлива, фактически под нее же делают хранилище ядерных отходов. Потом она наверняка захочет принимать участие в выведении блоков из эксплуатации. Это даже если не брать во внимание строительство новых блоков. Следующим этапом на повестке дня может встать приватизация. Понятно, что не всего "Энергоатома", но как минимум части объектов. Разговоры о приватизации атомных активов идут уже давно. Поэтому корпоратизацию "Энергоатома" с выделением отдельных кластеров можно рассматривать как подготовительный этап к приватизации", — говорит Корольчук. По его словам, под строительство новых блоков придется создавать отдельную большую структуру. "Своего рода "Энергоатом-2", который будет заниматься выводом блоков из эксплуатации и строительством новых", - отмечает он.

Дожить до новых блоков

Отдельный вопрос - по электроэнергии, генерацию которой на обновленных АЭС к 2040 году планируется нарастить на 70%. Казалось бы, на фоне нынешнего энергокризиса увеличение производства - только плюс.

Но на самом деле все не так просто. "Да, у нас дефицит электроэнергии, но никто не говорит, что не хватает базовых мощностей, проблема именно в маневренных (ТЭС, ГЭС). Маневрировать могут модульные атомные реакторы, о строительстве которых в Украине давно говорят. Но сейчас о них почему -то вдруг забыли и делают ставку на АР 1000", - говорит наш источник на энергорынке.

"То есть, если нарастить атомную генерацию на 70%, то она будет просто в излишке, придется искать рынки сбыта. С одной стороны, можно поставлять в Европу после объединения украинской и европейской энергосистем. С другой - наша электроэнергия может там и не понадобится, так как европейские страны планируют закрыть вопрос своими силами. В частности, новые атомные мощности могут появится в Венгрии и Румынии, активно развивает атомную генерацию также Франция", - говорит Корольчук. Таким образом может оказаться, что новые энергоблоки по рекордной цене окажутся просто "лишними".

Впрочем, до профицита электроэнергии в Украине еще далеко. Пока ее не хватает. По состоянию на 24 ноября, на рынке на сутки вперед дефицитными были часы с 7.00 д0 10.00, с 12.00 до 22.00 и 24,00.

Запасы угля на ТЭС - всего 358,5 тысяч тонн, в итоге производство электроэнергии тепловой генерацией снизилось на 15,7%.

Упала также атомная генерация, которой на этот сезон отвели роль спасителя. 21 ноября отключили блок №4 Ривненской АЭС - на плановый ремонт. Таким образом, 14 энергоблоками АЭС проработали совсем недолго.

Но главные проблемы по атомной генерации нас могут ждать к концу зимы.

"Атомная генерация сейчас работает на максимуме, идет активное выжигание ядерного топлива. К концу зимы встанет вопрос его замены на отдельных блоках, а это - остановка на плановые ремонты на месяц-полтора. Речь может идти о 6- 8 блоках. Понятно, что, если их остановить, кризис в энергетике только усугубится. Тем более, что проблемы с углем никуда не денутся плюс вырисовывается проблема с водой на ГЭС - в ноябре ее уже слили двойную норму. То есть, с учетом всех факторов энергокризис может приобрести просто таки угрожающие масштабы", - говорит наш источник на энергорынке.