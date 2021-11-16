Метровый куст кизила Шольц подарил Ангеле Меркель

На последнем заседании действующего Кабинета министров Германии будущий канцлер ФРГ Олаф Шольц подарил своей предшественнице Ангеле Меркель куст кизила высотой в метр.

Об этом сообщает Bild.

Растение с латинским названием CORNUS CONTROVERSUS приносит черные плоды, что может быть связано с тем, что именно этот цвет символизирует Христианско-демократической союз.

Кроме того, почва для этого растения должна быть влажной, в Германии такую землю называют sauer. Точно так же звучит и фамилия мужа Ангелы Меркель - Зауэр.

Правительство встретило аплодисментами такой подарок для Меркель, еще ей подарили букет цветов.