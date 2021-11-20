Украинский адвокат Саакашвили и Ясько сообщили о повреждениях внутренних органов и мозга у Саакашвили

Украинский адвокат Евгений Грушовец 24 ноября посетил в военном госпитале Гори экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, задержанного в Тбилиси 1 октября.

Юрист нашел состояние политика, который проходит курс реабилитации после прекращения голодовки, не очень хорошим, особенно психологическое.

Слова Грушовца приводит Телеграм-канал "Sputnik Грузия".

"Искренне могу сказать, что Михаил, которого я видел раньше, и Михаил, который сейчас находится в больнице - разные люди... Я могу сейчас сказать что-то непопулярное, но я не уверен, что он сможет должным образом и качественно защитить себя в текущих процессах из-за психологического состояния", - сказал адвокат.

Он добавил, что Саакашвили явно нуждается в помощи психолога.

"Очень большая разница Саакашвили здесь и в Украине. Безусловно, 50-дневная голодовка оставила свой отпечаток. Михеилу Саакашвили действительно нужна психологическая помощь и прохождение полного курса реабилитации", – сказал Грушовец.

Между тем 22 ноября возлюбленная Саакашвили Лиза Ясько говорила, что из-за длительного голода у экс-президента повреждены мозг и внутренние органы.

"Неделю назад мы говорили, что его состояние критическое, но даже тогда он был в силах. Сегодня я этих сил не увидела", - сказала тогда Ясько.