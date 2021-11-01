Чего ждать Украине от нового правительства Германии

Следующим канцлером Германии ожидаемо станет социал-демократ, 63-летний министр финансов Олаф Шольц.

Он сменит Меркель по итогам переговоров участников прошедших в сентябре выборов, которые договорились с его партией СДПГ о создании коалиции "Светофор".

В правительство с социал-демократами вошли "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), оставив за бортом правящую больше полутора десятка лет ХДС/ХСС, которая уходит в оппозицию.

Канцлер Шольц будет контролировать силовой блок (социал-демократам отошли МВД и Минобороны), министерство строительства, министерство труда и социальных вопросов, здравоохранения и экономического сотрудничества.

Глава "Зелёных" Анналена Бербок возглавит МИД, у ее однопартийцев также министерство экономики и климата, по делам семьи, сельского хозяйства, окружающей среды. Либералам достались министерство финансов, юстиции, транспорта, образования и исследований.

Новое правительство планируют официально сформировать во вторую неделю декабря.

"Шольцомат" вместо "мамы Меркель"

Эксперты говорят: пока неясно, как будут уживаться в правительстве требующие радикальных и затратных реформ "зеленые" Бербок и свободные демократы Линднера, выступающие за строгую финансовую политику.

"Остается вопрос, насколько стабильным будет такое разношерстное правительство и насколько успешным Шольц будет в роли "папы" вместо "мамы" Меркель, хватит ли ему потенциала стать лидером нации и неформальным лидером ЕС. За бюрократизм и скучный имидж некоторые его называют "робот", или, как выразился один журналист, "шольцомат". В то же время многие считают его надежным и опытным, у него репутация крепкого хозяйственника", - сказал "Стране" немецкий журналист Фердинанд Отто.

Согласно опубликованному коалиционному соглашению, документу из сотен страниц, политика в украинском направлении мало изменится, а с Россией будут стараться не ухудшать отношения. Если бы канцлером стала Бербок, то, наоборот, Германия могла бы усилить антироссийские санкции, ведь "зеленые", партнеры США, выступают против "Северного потока - 2".

"Назначение Бербок, критика нарушений прав человека и недемократических режимов, вероятно, изменит дипломатические акценты в отношениях с автократическими странами, такими как Китай и Россия, которые являются ключевыми торговыми партнерами Германии", - полагает Wall Street Journal.

Вместо Украины в ЕС возьмут Албанию, а с Россией готовы к диалогу

Но это лишь риторика, а вот реальные действия могут быть иными.

Об этом можно судить из коалиционного соглашения, где Россия обозначена как важный партнёр, с которым нужно считаться, а по Украине остаются прежние декларации вроде восстановления территориальной целостности. А из практических шагов - ничего. Например, членство в ЕС черным по белому обещают дать вначале странам Западных Балкан (как и завещала Меркель) - Албании и Боснии, а не Украине.

"Мы поддерживаем процесс вступления в ЕС шести государств региона Западных Балкан", - подчеркивается в соглашении.

По украинским европерспективам - без перемен.

"Мы работаем вместе с ЕС и его государствами-членами над дальнейшим развитием Восточного партнерства. Такие государства, как Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся присоединиться к ЕС, должны проводить последовательные конституционные и рыночные реформы", - вот так размыто описаны еврошансы Киева.

Об Украине вообще сказано очень скупо и в декларативном тоне.

"Мы продолжим восстанавливать полную территориальную целостность и Украину, поддерживать суверенитет. Мы стремимся к углублению энергетического партнерства с Украиной, с сильными амбициями в области возобновляемых источников энергии, производства зеленого водорода, энергоэффективностью и сокращением выбросов CO2".

Это увязывается с одним из главных пунктов программы нового правительства - борьбой с изменением климата (взят курс на закрытие угольных электростанций к 2030 году и отказа от бензиновых и дизельных автомобилей).

О России, помимо дежурных требований прекратить "попытки дестабилизации Украины, насилие в Восточной Украине и незаконную аннексию Крыма", говорится в ключе нормализации отношений.

"Немецко-российские отношения глубоки и разнообразны. Россия тоже важна как международный актер. Мы осознаем важность крепких и стабильных отношений и продолжает к этому стремиться. Мы готовы к конструктивному диалогу", - написано в договоре.

И далее: "Мы хотим более тесно сотрудничать с Россией по будущим вопросам (например, водород, здравоохранение) и совместно работать над решением глобальных проблем (например, климат, окружающая среда)".

Молчание о "Северном потоке - 2"

Кстати, в документе нет ничего о "Северном потоке - 2", который вызывает разногласия в коалиции ("Зеленые" - против, социал-демократы поддерживают).

"В соглашении ни слова нет о трубопроводе "Северный поток - 2" - на самом деле строго отвергнутого "Зелеными", воспринимаемого СвДП со скептицизмом и довольно решительно поддерживаемого СДПГ" , - пишет Zeit.

Зато, отмечает издание, высказывается желание более тесно сотрудничать с Россией "по будущим темам" и "в преодолении глобальных вызовов" с Россией. Как решится вопрос, пишет Zeit, будет видно уже из конкретной правительственной работы.

Также новое правительство настаивает на полной реализации Минских договоренностей (которые, как известно, зависли из-за невыполнения Киевом их политической части, а в США уже звучат экспертные мнения о необходимости побудить Украину к компромиссам по Донбассу).

Как пишет BBC, социал-демократы раньше считались более дружелюбной к Москве партией, чем ХДС.

"Шольц, как и лидеры других ведущих партий, по ходу предвыборной кампании и после нее довольно мало говорил о внешней политике, а если и говорил, то декларировал примерно то же самое, что до сих пор делала Меркель. Его главный тезис: Германия должна вести согласованную, общую со всем Евросоюзом внешнюю политику", - пишет BBC.

Немецкие эксперты полагают, что социал-демократы могут быть более склонны к диалогу с Москвой.

Будущий канцлер Шольц, хоть и называет события в Крыму нарушением международного права созвучно большинству остальных западных политиков, но при этом активно выступает за прямой диалог с Россией и отстаивает "Северный поток - 2" (и даже предлагал США профинансировать закупки американского сжиженного природного газа в обмен на отказ от санкций).

По мнению Шольца, Брюссель должен последовать примеру Байдена, который провел переговоры с Путиным (в этом его поддерживает и наследник Меркель Лашет, а Бербок критикует).

"Если мы хотим обеспечить общую безопасность в Европе, то этим должны заниматься Европейский Союз и Россия", - сказал Шольц в интервью Deutsche Welle перед выборами.

Также Шольц и прежде говорил, что не видит ближайших перспектив членства Украины в НАТО и ЕС и озвучивал мнение, что сначала нужно принять страны Балкан.

"Я думаю, что надо установить близость к ЕС для Украины, и хотелось бы добавить, что сейчас нет возможности для нее присоединиться к НАТО", – сказал Шольц.

Также Шольц выступал против поставок оружия Германией Украине – он заявил, что Берлин таким образом потеряет нейтралитет в отношениях Украины и России. Кроме того, по его мнению, такой шаг дискредитирует позицию ФРГ как члена нормандского формата и минского процесса.