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События Сегодня, 08:3574
Молдаванин под Одессой украл у жены деньги и хотел тайно вернуться на родину

В Одесской области гражданин Молдовы украл у своей супруги-украинки девяносто пять тысяч гривен и попытался сбежать на родину, но ему помешали пограничники.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы на своей странице в Facebook.

Молдаванин украл деньги у гражданки Украины, своей супруги и попытался вернуться в Молдову. Но оказалось, что его паспорт уже не действителен и разрешенный срок пребывания в Украине закончился несколько лет назад. Его остановили пограничники, которым мужчина не смог объяснить, откуда у него 95 тысяч гривен, которые он нес в пакете.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность, пограничники передали его сотрудникам полиции.

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