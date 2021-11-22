То что Зеленский летал на выходных на вертолетах в карпатскую резиденцию подтвердили на Банковой

Офис президента отреагировал на сюжет "Украинской правды" о праздновании юбилея Андрея Ермака на госдаче в Карпатах и использовании для доставки на пиршество гостей вертолетов ГСЧС.

Официальный ответ опубликован вечером 24 ноября в Фейсбуке ОП.

Процитируем текст заявления.

"Первое: официально сообщаем, что не было ни одного 4-дневного празднования с фейерверками, концертами, макетами венецианской архитектуры, массовкой гостей и другими достопримечательностями, которые еще можно додумать для большей эффектности.

Второе: не было использования государственных или частных самолетов никаких лиц, связанных с бизнесменами. Вертолетами ГСЧС гостей или вообще посторонних лиц не перевозили, тем более с развлекательной целью.

Третье: в пятницу президент работал в Киеве – на Банковой. Вечером того же дня отбыл в резиденцию в Гуте. В воскресенье глава государства находился в Киеве на соответствующих мероприятиях, посвященных годовщине начала революции достоинства. В понедельник он также находился на рабочем месте.

Четвертое: пользование этой резиденцией в течение одного-двух дней, как и вертолетами, обеспечивающими передвижение президента, происходило в соответствии с обычными протоколами по перемещению президента и его сотрудников и пользованию соответствующими объектами.

Пятое: из других представителей власти в резиденцию заезжал только Алексей Чернышев, который находился в те дни в Ровно и передвигался на автомобиле.

Шестое: Андрей Ермак отметил день рождения в понедельник в Киеве – с родителями, во вторник его поздравили коллеги в Офисе президента".

Реакцию Офиса прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

По сути Офис президента подтвердил, что Зеленский был на выходных в Синегоре (и летал он туда действительно на вертолетах). Но опроверг, что Ермак там праздновал день рождения. Также канал обратил внимание на несоответствие: у Зеленского сказали, что из чиновников в Синегоре был только министр регионов Чернышов, а Ермак праздновал свой день рождения в Киеве у родителей. Но почему-то в понедельник, а не в воскресенье, когда был сам день рождения.

"Все сказано как-то очень неконкретно, и создаётся впечатление, что часть информации ОП скрывает. Например, непонятно, что в Карпатах делал Зеленский, если не праздновал день рождения Ермака", - резюмировал канал.