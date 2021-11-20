Отправить на приватизацию Приватбанк и Ощадбанк обязалась Украина

Согласно Меморандуму Украины с Международным валютным фондом, до конца текущего года государственные банки ПриватБанк и Ощадбанк в сотрудничестве с Министерством финансов примут дорожные карты, в которых опишут шаги для их полной или частичной приватизации.

Меморандум обнародован на сайте Минфина.

"Для дальнейшего снижения доли государства в банках мы обеспечим разработку и принятие Приватбанком и СберОщадбанком до конца 2021 года в сотрудничестве с Министерством

финансов дорожной карты, которая (и) будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации и будет продвигать нашу цель привлечения авторитетных международных инвесторов", - сказано в документе.

Это обязательство является новым структурным маяком программ и должно быть выполнено к концу января 2022 года.

Помимо этого, с целью улучшения управления в госбанках планируется принять к концу ноября 2021 года поправки к законодательству, которые отменят смягчение критериев отбора представителей государства в наблюдательные советы госбанков и привлечь международного авторитетного советника для проведения оценки работы каждого набсовета госбанка в 2021 году.

Ожидается, что основные выводы советника будут опубликованы в июне 2022 года вместе с действиями Кабинета министров по устранению замечаний, в том числе препятствия, которые находятся вне контроля наблюдательного совета и влияющие на эффективность его работы.

Кроме того, в качестве нового структурного маяка указали принятие к концу текущего месяца планов преемственности с указанием сроков для каждого наблюдательного совета госбанка в соответствии с их утвержденными стратегиями на 2021–2024 годы.

Также Украина будет поддерживать рыночное вознаграждение членов набсоветов госбанков и каждый квартал контролировать с помощью Совета по финансовой стабильности выполнение планов по сокращению просроченных кредитов с указанием сроков, которые также будут по-прежнему подлежать ежегодной оценке в рамках процесса надзора и оценки НБУ.

"Все дополнительные решения, которые смогут влиять на долю государства в банковском секторе (включая, но не ограничиваясь, приобретением корпоративных прав государственными органами и государственными предприятиями, например, "Укрпоштой"), будут приниматься только в случае их соответствия общей стратегии государства по уменьшению участия и контроля государства в банковском секторе, при условии выделения банковских услуг в отдельное юридическое лицо, которое будет отвечать лучшим международным практикам, включая жесткие требования по предоставлению лицензии (такие как пруденциальная проверка акционеров)", – сказано в меморандуме.

Также в документу сказано, что утвержденные в августе 2020 года Принципы стратегического реформирования государственного банковского сектора предусматривают сокращение участие государства с текущих 50,4% чистых активов до менее 25% до 2025 года.