В Британии признали омаров, осьминогов и крабов разумными существами, которых нельзя варить живыми

Правительство Великобритании признало осьминогов, крабов и омаров разумными существами, способными испытывать боль и страдание.

Поэтому в стране готовится законопроект, запрещающий варить их заживо.

Об этом сообщает CNN.

Выводы о страданиях морских обитателей чиновники сделали на основании заказанного экспертам Лондонской школы экономики исследования. Ученые проанализировали около 300 научных работ, посвященных головоногим (осьминогам, кальмарам и каракатицам) и десятиногим (крабам, омарам и ракам). Специалисты нашли убедительные доказательства разумности у осьминогов и крабов и существенные доказательства разумности у омаров, кальмаров и каракатиц.

В их отчете были рассмотрены восемь аспектов: поведение, способность к обучению, связь мозга и болевых рецепторов, реакция на анестетики или анальгетики.

Законопроект о защите разумных существ, в число которых ранее уже были включены позвоночные, еще не принят в Великобритании. Ожидается, что после его принятия специальная комиссия будет анализировать, насколько те или иные законы в стране учитывают благополучие разумных существ. Например, омаров и крабов могут запретить варить заживо. К ним начнут применять другие правила транспортировки и умерщвления.