В Украину сотни своих военнослужащих может отправить Канада

В Канаде обсуждают увеличение военной помощи Украине "на фоне агрессивной активности России на границе". Рассматривается вариант отправки в нашу страну дополнительного военного контингента или переброски в Черное море военного корабля.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Globe and Mail.

Так, недавно назначенный министр обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность отправки сотен дополнительных военнослужащих для поддержки канадских солдат, уже находящихся в Украине с учебной миссией. Другие рассматриваемые варианты включают переброску военного корабля в Черное море или передислокацию части истребителей CF-18, которые в настоящее время базируются в Румынии.

В настоящее время в Украине с миссией по обучению своих украинских коллег находятся около 200 канадских военнослужащих. Пока что решение о развертывании дополнительных сил еще не принято.