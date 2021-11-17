В космос ракету "Союз" с военным спутником для слежки за запуском баллистических ракет запустила Россия

Россия в четверг, 25 ноября, успешно запустила с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету-носитель "Союз-2.1Б" с военным аппаратом.

Речь о спутнике "Тундра", который предназначен для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Запуск состоялся в 04:09 по московскому времени (03:09 по Киеву – Ред.) с пусковой установки №4 площадки №43 испытательного космодрома Минобороны РФ Плесецк. Все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Ракета-носитель должна вывести на орбиту аппарат Единой космической системы "Тундра", предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Орбитальная группировка в перспективе будет состоять из десяти аппаратов "Тундра", развертывание которых должно быть осуществлено к 2022 году. В 2015, 2017 и 2019 годах на орбиту были выведены первые три новых аппарата системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) – ЕКС-1, ЕКС-2 и ЕКС-3 (обозначенные как Космос-2510, Космос-2518 и Космос-2541).

Спутники "Тундра" приходят на смену аппаратам спутниковой системы обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет с континентальной части США – Око и Око-1. Новые аппараты способны отслеживать не только сами запуски баллистических ракет с земной и водной поверхности, но и определять параметры их баллистической траектории и вероятные районы поражения. Кроме того, система боевого управления, имеющаяся на борту новых аппаратов, позволяет отдавать через спутники сигнал о необходимости нанесения ответно-встречного удара по противнику.