Новый более патогенный штамм коронавируса обнаружили в Африке

В странах Африки, Ботсване и ЮАР, а также в Гонконге был обнаружен новый штамм COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем ранее известные виды коронавируса.

Об этом сообщает Daily Mail.

В публикации отмечено, что британские ученые выявили 32 мутации вируса, которые обладают высокой потенциальной устойчивость к вакцинам.

По словам генетика из Университетского колледжа Лондона, профессора Франсуа Баллу, новая разновидность коронавируса могла впервые возникнуть у человека с синдромом иммунодефицита.

Вирусолог из Имперского колледжа Лондона, доктор Том Пикок в описании нового штамма B.1.1.529 назвал эту комбинацию "ужасающей". Он предполагает, что вирус может оказаться опаснее "чем почти все остальные", включая штамм "дельта".

Однако эксперты считают, что такое количество мутаций может сделать вирус "нестабильным", что в свою очередь не позволит ему широко распространяться.

На сегодняшний день, как полагают некоторые ученые, высокая заразность и устойчивость к существующим вакцинам полностью не доказана.

"В настоящее время за ним (штаммом) следует внимательно следить, но нет необходимости проявлять чрезмерное беспокойство, если только он не начнет встречаться все чаще", — сказал Франсуа Баллу.