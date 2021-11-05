Дополнительно выделить Украине $50 миллионов предложили сенаторы США

В Соединенных Штатах Америки, где ранее заявили, что не готовы отправить дополнительные вооружения в Украину, два сенатора предложили дополнительно выделить нашей стране 50 миллионов долларов на фоне наращивания войск России вокруг украинских границ.

Об этом сообщает Politico.

Сенаторы Роб Портман и Джин Шахин предложили поправку в военный бюджет США, которая предполагает увеличение финансирования со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 миллионов до 350 млн долларов.

"Я настоятельно призываю администрацию предоставить дальнейшую помощь в форме средств противовоздушной обороны, которые будут иметь жизненно важное значение для сдерживания последней российской угрозы. Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать нашего союзника-Украину в это время", - говорится в заявлении Портмана.

По информации издания, 125 млн из этой суммы пойдут на закупку вооружений поражающего действия для сдерживания агрессии со стороны РФ.

Вместе с тем, США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкционных мер, если российские войска вторгнуться в Украину.