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События Сегодня, 14:4469
Музей Голодомора в фальсификации его книги о трагедии 1932-33 годов и в завышении числа жертв обвинил издатель

Издатель Марк Мельник обвинил руководство Национального музея Голодомора в фальсификации книги "Геноцид украинцев 1932–1933 по материалам досудебных расследований", которую он издал по заказу учреждения. 

Об этом Мельник написал в Facebook.

Книгу "Геноцид украинцев 1932–1933 по материалам досудебных расследований" издали в начале сентября 2021 года. В ней впервые опубликовали выводы комплексных криминалистических экспертиз о том, что от Голодомора в 1932-1933 годах погибли 10,5 миллиона украинцев. Впрочем, по словам Мельника, эксперты и ученые считают, что эта цифра носит манипулятивный характер. 

Также издатель заявляет, что во времена управления Музеем Олесей Стасюк финансовыми вопросами в учреждении стал заниматься бывший сотрудник КГБ, генерал СБУ в отставке Николай Герасименко. Именно его Мельник обвиняет в манипуляциях с книгой, а также во вмешательстве в работу музея. 

"Из моего опыта дальнейшей работы над проектами музея стало ясно, что именно он "советует", кого увольнять из музея и кого нанимать, материалы каких ученых брать в книги и как редактировать, а также какие решения принимать директор музея", - заявил Мельник.

Что касается книги "Геноцид украинцев 1932–1933 по материалам досудебных расследований", по словам Мельника, руководство музея заставляло его перепечатывать ее четыре раза. Впоследствии, когда она все же была напечатана, как утверждает издатель, Герасименко изъял из обращения весь ее напечатанный тираж и даже заставил Мельника вернуть партию книг из США. По словам Мельника, его потери от этого составили более 100 тысяч гривен.

Также издатель утверждает, что под руководством Герасименко макет издания был полностью переработан, кроме индивидуального номера ISBN, который Мельник присвоил первоначальной версии книги. 

"Специалисты в исследовании темы Голодомора позже выяснили, что в новую книгу добавлен ряд весомых фальсификаций и других свидетельств непрофессионализма историков, да еще добавлены грифы научных и государственных институтов", - заявил Марк Мельник.

По мнению издателя, сущность внесенных изменений заключается в сознательной фальсификации данных о Голодоморе, привлечении непроверенных цифр и данных, "случайно" допущенных ошибок и "неточностей", чтобы все те государственные институции, должностные лица и ученые, чьи имена и названия упоминались в книге, были скомпрометированы. В том числе Мельник утверждает, что содержащиеся в книге данные о 10,5 млн украинцев, которые стали жертвами Голодомора, не являются научно подтвержденной информацией.

"Это бомба, заложенная под украинские национальные интересы. Голодомор пытаются ликвидировать как явление в нашем национальном сознании и хотят сделать все, чтобы его не признало мировое сообщество, а наших исследователей считали некомпетентными. Такими, кто рисует цифры "с потолка", – заявил Марк Мельник.

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