Лукашенко потребовал от Евросоюза денег за эвакуацию мигрантов и назвал их мерзавцами

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оплатить эвакуацию нелегальных мигрантов должен Европейский Союз и назвал европейцев "мерзавцами".

Об этом глава государства заявил на совещании по проекту новой конституции.

Лукашенко рассказал, что желающих уехать мигрантов Беларусь собирает в аэропорту, но самолет за ними "не прислали". На что кто-то из участников совещания предположил, что нужно заплатить.

"Так пусть европейцы заплатят! Тоже мерзавцы, выделим мы деньги, и миллионы, и тысячи. Ни одной копейки сюда не поступило денег....пока кормим и поим мы этих людей (беженцев - Ред.), не за их счет, это им очень важно. Что там этот рейс стоит? И некому платить, пусть Евросоюз оплатит!" - сказал Лукашенко.