Что известно о скандале в издании "Буквы", получавшем высокие рейтинги за "медиа-стандарты"

В украинских медиа разгорается очень показательный скандал.

Из лояльного Петру Порошенко издания "Буквы" начали увольняться сотрудники. Которые настолько обиделись на свое руководство, что рассказали публично нюансы внутренней кухни редакции.

По словам обиженных журналистов, руководство издания занимается медиакиллерством, содержит армии интернет-ботов и ведет паблики, где высмеивают оппонентов Порошенко. Не брезгуя и откровенным хейтом.

Если все описанные случаи - правда, то это один из самых громких скандалов на украинском медиарынке. Но еще важнее тот факт, что "Буквы" - неизменный фаворит грантовых структур, которые отдают этому СМИ первые места в своих рейтингах по соблюдению "стандартов журналистики".

Что еще раз показывает крайне низкое качество и политическую ангажированность этих рейтингов.

"Страна" разобралась в истории с "Буквами".

Что произошло в "Буквах"

"Буквы" - это основанное в 2015 году интернет-издание. Его совладельцами являются Екатерина Рошук и Петр Терентьев.

Достаточно давно это медиа связывают и с экс-нардепом от "Блока Порошенко" Александром Грановским. Об этом заявляли несколько человек: бывший нардеп Сергей Лещенко, депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, а в новом созыве Рады - депутат Евгения Кравчук.

Рошук и Терентьев это опровергали, утверждая, что единственные владельцы - они.

23 ноября на Facebook-странице издания появился пост с заявлением сотрудников. Они сообщили, что покидают проект из-за травли руководства, надуманных обвинений и урезания зарплаты. А также черного пиара, которым занимается издание по политическим мотивам.

Основные проблемы, которые заостряются в посте:

1. Сверхнормативная работа, которая не оплачивалась. СММ-щики (специалисты по наполнению социальных сетей) говорят, что отказывались от выходных и праздников. При этом зарплаты не повышались, а периодически - урезались.

2. Вычет из зарплаты при увольнении денег, которые компания потратила на курсы по обучению.

3. Хамство со стороны руководства в редакционных чатах, обвинения во всех провалах издания рядовых сотрудников. "Боимся, что и Порошенко из-за нас выборы проиграл", - иронизируют авторы заявления.

Также они рассказывают, что владелец издания Петр Терентьев нередко от имени "Букв" хамил в соцсетях читателям ресурса. Например, называя хейтеров "пробирочными".

4. Увольнения без предупреждения и бегство людей из проекта, откуда за последние полгода уволилось десять человек и сменилось несколько главредов.

5. Дальше интереснее: "редакционные задания" по хейту в соцсетях фотографий пресс-секретаря президента Юлии Мендель. То есть отрабатывался и политический заказ.

Другие "интересные, но грязные детали" распоряжений руководства журналисты пообещали не раскрывать. Но, забегая вперед, скажем, что по итогу их все-таки раскрыли.

Позже этот пост был удален, а вместо него в тот же день появилось сообщение, судя по всему, уже от администрации "Букв".

Там заявили, что уволился не весь коллектив, а четыре редактора и два СММ-специалиста. Тот же из них, кто написал цитированный выше пост с обвинениями - якобы ранее одолжил у владельца издания Петра Терентьева две тысячи долларов, из которых вернул только 600.

Мол, "каминг-аут" был сделан, чтобы долг не отдавать.

Но дальше в редакции признали, что были недовольны работой сотрудников. Причиной этого, якобы, стало падение в рейтинге "Института массовой информации", после чего началась "работа над ошибками". Журналистов и СММщика обвинили в том, что они допускали грубые фактологические ошибки в новостях.

Самые интересный момент - как в редакции объяснили хамские ответы от издания читателям в соцсетях: "СМИ представляют собой платформу для обсуждений, дискуссий и даже хейта. Мы приняли решение, что теперь в соцсетях мы оставляем за собой право разговаривать с человеком на понятном ему языке".

Еще одна претензия к уволенным - это общение на русском языке.

"После перехода на внутреннее общение на украинском часть редакции принципиально продолжила общаться на русском. Мы не отрицали их право выбирать язык общения, но были очень удивлены видеть претензии к публикации проукраинских материалов".

То есть якобы люди, говорящие по-русски, протестовали против публикации "патриотических" материалов на "Буквах". В этом аргументе явно видна попытка снизить градус сочувствия к сотрудникам среди сторонников украинизации и Порошенко (которые, судя по всему, составляют костяк аудитории издания).





"Расхваливаем сывочолого"

После этого заявления, где прозвучали ответные обвинения в адрес "взбунтовавшихся" сотрудников - те решили опубликовать другие подробности конфликта в редакции.

Вечером среды бывший главный СММщик "Букв" Владислав Волков написал длинный пост с деталями работы издания.

Часть из них касаются внутренних вопросов - конфликтов между сотрудниками и руководством, денежных претензий, зарплатах в конвертах и такого прочего. То есть того, что может происходить в любой компании, не только медийной.

Мы же остановимся на тех моментах, которые касаются политической составляющей и журналистских стандартов.

Волков рассказал, что редакционная политика сводилась к одному тезису: "Высмеиваем Зеленского, расхваливаем сывочолого" - то есть, Порошенко.

Помимо создания редакционного контента, "Буквы" ведут пропаганду в соцсетях, которая выходит далеко за пределы работы СМИ. В частности - содержат сеть ботов и страниц, где критикуется и высмеивается Зеленский.

Причем началась эта работа еще раньше.

"Боты использовались для накруток лайков политикам и дискуссиям в комментариях. Архив скриншотов выполненных задач охватывает 5 лет", - информирует Волков.

По его словам, издание выполняло заказы по раскрутке или дискредитации отдельных персон. В частности, Юлии Мендель. "Если видели мемы об одежде Юлии Мендель или сообщения о "слуге урода" - вероятно, это были мы".

Черный пиар на базе "Букв"

Еще один "кейс", о котором пишет Владислав Волков - это информационные атаки на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, у которого в декабре 2019 года застрелили малолетнего сына (это сделал награжденный ранее Порошенко киллер из "Правого сектора").

Тогда Соболев заявлял, что "Буквы" травили его на протяжении нескольких лет и не исключал, что их реальный владелец Грановский как-то связан с покушением.

Волков подтвердил факт этой травли.

"Буквы были причастны к преследованию депутата: по меньшей мере три бывших работника готовы подтвердить, что по заказу Терентьева и Рошук (Екатерина Рошук, сооснователь "Букв" - Ред.) ездили преследовать Соболева в аэропорту с вопросами о том "зачем он покидает страну" для создания психологического прессинга во время организованного уголовного преследования".

Написанные статьи против Соболева выходили не на "Буквах", а за деньги размещались в других изданиях. Атаки прекратились только после того, как заказчик "сменил подрядчика", пишет бывший работник издания.

Еще одно обвинение - сотрудники "Букв" причастны к пиар-кампании против кандидата в нардепы Александра Дубинского, которому на его округе противостоял друг Порошенко Игорь Кононенко. Тогда на улицах Киева появились надписи "Дубинский не гей". "Я лично присутствовал на встречах Терентьева и Рошук с Кононенко (по этому поводу - Ред.)", - пишет бывший сотрудник "Букв".

По его словам, Петр Терентьев руководил всем черным пиаром, который шел на базе издания.

Например, они с Кононенко придумали ход против Саакашвили, который в 2017 году собирал "МихоМайдан" против Порошенко. Было решено расклеивать приглашение на эту акцию прямо на лобовом стекле автомобилей - чтобы вызвать возмущение против Саакашвили среди автовладельцев.

В конце автор поста заявил, что другие журналисты "Букв" тоже опубликуют свои истории о внутренней кухне издания.

После выхода разоблачений от Владислава Волкова издание выпустило еще одно заявление.

"Буквы" сообщили попытке "рейдерского захвата со стороны Зеленского", которую, по утверждению руководителей издания, организовал политтехнолог Владимир Петров, близкий к Офису президента.

О том же заявила в комментарии "Стране" и сама Екатерина Рошук.

"Мы еще после вчерашнего поста бывшего СММщика "Букв" сделали заявление. Там же был не только этот пост. Перед ним было видео на Ютуб-канале Владимира Петрова, где он сказал, что уничтожит "Буквы". Петров работает с властью. Я уже просто сбилась со счета, сколько мы находимся под атаками – то ддос-атаки, то персонально на меня. На мои эмейлы и телефон идут атаки, по тысяче звонков в минуту нон-стопом. И поскольку Петров работает с властью, мы делаем вывод, что это связано. И заявление якобы СММщика мы рассматриваем только так", – сказала "Стране" Рошук.

Она также прокомментировала обвинения, которые в своем посте на Фейсбуке изложил Владислав Волков. В частности, он обвинил руководство издания в «медиа-киллерстве» и проведении заказных информ-кампаний.

"Главная цель – чтобы общество думало, что «Буквы» как издание делало какие-то вещи. Но это не так. Есть «Буквы», а есть отдельно другой бизнес. Мы никогда не скрывали, что работаем с разными людьми по репутациям, по пиар-сопровождению. В частности, мы работаем с Павлом Фуксом. Это не тайна. Я официально занимаюсь коммуникациями Павла Яковлевича. Я – не "Буквы". Если вы посмотрите "Буквы", вы можете найти несколько новостей о нем и, может, одну или две колонки. Но эти колонки также публикуют и другие издания, например, "Экономическая правда". Просто у людей, которые это делают, стоит задача: убедить общество, что «Буквы» занимаются пиаром. Но "Буквы" – это медиа", – сказала Екатерина Рошук.

Она добавила, что не общалась с Владиславом Волковым с момента, когда СММщик «Букв» выложил на Фейсбук-странице издания пост о том, что из проекта увольняется часть команды.

"Этот человек не вышел с нами на связь. Наша последняя коммуникация состоялась в понедельник в рамках его должностных обязанностей на «Буквах» – какой контент мы публикуем. Все было нормально, рабочий процесс. А потом мы утром проснулись и увидели то же, что и все остальные. С того момента у нас нет с ним связи", – уточнила Рошук.

Политтехнолог Владимир Петров, которого издание "Буквы" обвинило в организации заказной информкампании против себя, также прокомментировал "Стране" эту информацию. При этом Петров не сдерживал себя в эмоциях и выражениях.

"Меня в принципе удивляет, как издание «Буквы» могло что-то про меня сказать или написать, учитывая тот факт, что у них рот занят ху@м Грановского, ху@м Кононенко. Я вообще думаю, что у них нет времени ни писать, ни разговаривать. Есть время только сосать и др@чить своим спонсорам. Так и напишите, можно не "запикивать", – заявил "Стране" Владимир Петров.

При этом Петров уклонился от прямого ответа на вопрос, участвует ли он в информкампании против "Букв".

"О публикации СММщика "Букв" о том, что у них кто-то уволился, и что что-то будет опубликовано, я узнал тогда же, когда и вы", – сказал Петров.

На уточняющий вопрос "Страны" о том, опровергает ли он свою причастность к информкампании против редакции "Букв", Владимир Петров акцентировал: "Я ничего не опровергаю. Вы должны понимать, что руководство издания "Буквы" – это мусорские стукачи и пид@расы. Я их такими считаю. Опровергать какие-то слова каких-то пид@расов – слишком много чести".

Владимир Петров также прокомментировал свое видео, где он сказал, что «Буквы» будут закрыты.

"Я не говорил, что я закрою «Буквы». Я сказал, что издание будет закрыто. Но не потому, что Петров приложил к этому руку, а потому, что "Буквы" – конченые тупые пид@расы, которые сделали все возможное, чтобы уничтожить свой бизнес и свою репутацию", – отметил Владимир Петров.

О чем говорит скандал в "Буквах"?

Ни для кого не было секретом, как работает пиар у Порошенко и близких к нему структур. Поэтому здесь удивления новые факты не вызывают.

Самое интересное в этой истории другое - благожелательность к этому изданию со стороны различных структур, которые составляют так называемые "рейтинги соблюдения журналистских стандартов". Например, упомянутого выше "Института массовой информации".

Это украинская общественная организация, финансируемая за средства западных грантов и правительства США.

"Буквы" данная организация неизменно выводила в топовые СМИ по соблюдению журналистских стандартов.

Во всех рейтингах 2021 года это издание занимает первое место - наряду с другими медиа, чей уровень соблюдения стандартов равен 96 процентам.

Другой вопрос, что эти стандарты придумывает и оценивает сам "Институт массовой информации", который уже неоднократно ловили на странностях.

Например, в одном из своих отчетов он признал фейковым рецепты драников, курсы валют и гороскопы - и на этом основании понизил ряд изданий в своих "рейтингах".

Но методики, судя по всему, не столь важны. Истинная цель ИМИ и подобных организаций - зачистка украинского информационного поля под конкретные идеологические установки, а также деление украинских медиа и журналистов на "правильных" и "не правильных" по тем же идеологическим установкам (отношение к Майдану, к национализму, к постмайданной украинской власти).

Мы уже писали, как ИМИ, а также близкая к нему организация "Детектор медиа", во времена Порошенко регулярно оправдывали, а иногда и провоцировали, репрессии против многих медиа и журналистов, которые шли против "не правильных" СМИ. В число последних, к слову, с точки зрения ИМИ, регулярно попадала и "Страна".

И нынешняя история с "Буквами", которые, по мнению составителей "рейтингов", неукоснительно соблюдают журналистские стандарты - весьма показательна.

Политическая ангажированность этого ресурса была очевидной всегда. Однако нарочитая "проукраинскость" в данном случае стала в глазах грантовых структур индульгенцией от всех грехов.

То есть примерно понятно, как именно составляются "рейтинги СМИ" грантовыми организациями, которые занимаются мониторингом СМИ. К реальным стандартам журналистики это не имеет никакого отношения.