Экс-мэр Киева Александр Омельченко умер от коронавируса

В четверг, 25 ноября, умер бывший мэр Киева 83-летний Александр Омельченко. Он возглавлял столицу с 1996 по 2006 год. С июня 2014 года он был депутатом Киевского городского совета.

Об этом сообщи президент Лико-Холдинга Игорь Лысов.

Накануне сообщалось, что Омельченко болен коронавирусом и находится в тяжелом состоянии с серьезным поражением легких. По словам сына экс-мэра Александра, его отец находился в тяжелом но стабильном состоянии, дышал с помощью кислородной маски.

Александр Омельченко родился 9 августа 1938 года в селе Зозыв Липовецкого района Винницкой области. В 1959 году окончил Киевский строительный техникум. В 1974-м - Киевский инженерно-строительный институт, в 1978-м - Киевский институт народного хозяйства. Получил степень кандидата технических наук. Отслужил в армии.

Начинал бетонщиком строительного комбината Киевского облстройтреста. Прошел путь от мастера до директор завода. В 1980-х стал главным инженером Главкиевгорстроя, а в 1990-м был назначен заместителем председателя исполкома Киевского горсовета народных депутатов. 1992-1994 гг. - генеральный директор ГКП Киевреконструкция. 1994-1996 гг. - заместитель председателя, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации. С августа 1996 по 2006 год был столичным головой. Также с 1999 по 2006 года Александр Омельченко был президентом Ассоциации городов Украины.