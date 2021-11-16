Пресс-марафон в пиццерии завтра проведет Зеленский

В пятницу, 26 ноября, Владимир Зеленский проведёт пресс-марафон с журналистами.

Эту информацию подтвердил "Стране" пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Это правда. Но детали я вам не скажу, просто хотим первыми их сообщить. Следите за сайтом - сегодня точно будет информация", - объяснил Никифоров.

На уточняющий вопрос "Страны" о том, по какому принципу будут пускать журналистов, пресс-секретарь президента ответил, что это будут личные приглашения. "Это будет происходить по приглашениям. Это пока все детали", - подытожил Никифоров.

Ранее появились сообщения, что пресс-марафон пройдёт в пиццерии "Автостанция" на Подоле в Киеве.