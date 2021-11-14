В Евросоюз с 1 марта пустят только привитых от ковида

Европейская комиссия официально предложила изменить правила въезда в Евросоюз для иностранцев, предложив сократить срок действия ковид-сертификата с 12 до 9 месяцев, а продлевать его введением бустерной дозы.

Кроме того, въезд в Евросоюз будет разрешен только для привитых от коронавируса. Новые правила будут действовать с 1 марта 2022 года.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

В документе сообщают, что в Евросоюзе выдано более 650 миллионов ковид-сертификатов. Однако некоторые страны начали вводить бустерные дозы. С учетом этого, Еврокомиссия предлагает странам-участницам унифицировать подход и сократить срок действия сертификатов до 9 месяцев после первичного курса вакцинации. Этот период учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по введению бустерных доз через 6 месяцев. Дополнительный период в три месяца гарантирует, что в странах-участницах смогут обеспечить доступ граждан к бустерам.

"Наша главная цель - избежать разногласий по всему ЕС. Это также относится к вопросу о бустерах, которые необходимы для борьбы с вирусом. Среди других мер мы предлагаем сегодня, чтобы Совет согласовал стандартный срок действия свидетельств о вакцинации, выдаваемых после первичной серии", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Также Еврокомиссия предложила Евросоюзу отказаться от деления стран согласно "красным" и "зеленым" спискам, а в место этого пускать путешественников из любых третьих стран, но лишь при условии вакцинации одобренной Евросоюзом и ВОЗ вакциной, а также при условии негативного ПЦР-теста.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на брифинге в Брюсселе

"У нас будут новые правила для путешествий в Европейский Союз из третьих стран с 1 марта. Сейчас мы имеем одни правила для необходимых поездок, когда люди при срочной необходимости всегда могут приехать в ЕС. Также сейчас у нас есть список стран, из которых разрешены несущественные поездки, то есть для путешествий он насчитывает 20 стран. Но теперь мы перейдем от принципа списка стран к индивидуальному подходу. Это значит, что мы позволим всем вакцинированным людям приезжать в ЕС", - сказала она

Если путешественник вакцинирован одобренным ВОЗ препаратом, его будут впускать в ЕС, но при условиях сдачи ПЦР-теста до или после приезда в страну.

Новые правила Еврокомиссии предлагает ввести с 10 января 2022 года.