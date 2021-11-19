Лучший результат по защите против летальных случаев в Венгрии показала вакцина "Спутник V"

Результаты научных исследований показали, что российская вакцина против Covid-19 "Спутник V" показала лучшую защитную эффективность от летальных случаев в Венгрии, где, помимо нее, используются еще четыре ковид-вакцины.

Об этом сообщает Science Direct.

Издание пишет, что в исследовании анализировались данные 3,7 миллиона вакцинированных венгров. Испытуемые прошли полный курс вакцинации двумя компонентами различных вакцин.

Результаты исследования показали, что наравне с вакциной "Спутник V", в Венгрии используют "Moderna", "Pfizer-BioNTech", "Sinopharm" и "AstraZeneca".

"С показателем эффективности против летальных случаев от коронавируса 98 процентов и эффективностью против инфекции 85,7 процента "Спутник V" показал лучшие результаты среди пяти ведущих вакцин ("Спутник V", Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и AstraZeneca), применяемых государством-членом ЕС — Венгрией, в рамках независимого исследования данных 3,7 миллиона вакцинированных лиц", - сказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Исследования научным журналом Science Direct проводились в период с 22 января по 10 июня 2021 года.