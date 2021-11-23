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События Сегодня, 20:1151
О краже 17 упаковок подгузников полиции сообщил наблюдательный таксист

Ночью 24 ноября на проспекте Героев в Днепре двое мужчин попытались украсть 17 упаковок подгузников, однако сделать им это помешал водитель такси, которое они вызвали.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Днепра.

О краже правоохранительным органам доложил таксист. Он рассказал, что приехал на вызов, и клиенты выглядели неопрятными и пытались затащить в автомобиль 17 упаковок подгузников, которые они вынесли из подъезда жилого дома. Таксисту показалось это крайне подозрительным и он решил сообщить об этой ситуации в полицию.

Когда на место прибыли правоохранительные органы, клиенты такси начали путаться в показаниях, нервничать, а потом оба признались в краже. Ответить на вопрос "Зачем?" - они не смогли. Воры подгузников были доставлены в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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