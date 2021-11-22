В МОЗ рассказали украинцам о влиянии коронавируса на сердечно-сосудистую систему

Коронавирусная болезнь COVID-19 оказывает влияние на организм человека с разных сторон. И хотя, в первую очередь, речь идет о влиянии на дыхательные пути, сердечно-сосудистая система также находится под прицелом COVID-19.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в четверг, 25 ноября.

По данным МОЗ, пациенты, которые до инфицирования COVID-19, имели проблемы с сердечно-сосудистой системой, более уязвимы к тяжелому течению коронавирусной болезни или смерти. В то же время часто проблемы с сердечно-сосудистой системой развиваются у пациентов из-за COVID-19, которые до этого их не имели.

Исследования свидетельствуют, что проблемы с сердечно-сосудистой системой возникают у около 20% госпитализированных больных COVID-19.

В частности, заболевание вызывает повреждение миокарда и нарушение функции сердца. Речь идет о влиянии на сердечную мышцу, что приводит к воспалению миокарда, а в тяжелых случаях – образует даже рубцы.

Кроме того, воспаление миокарда может вызвать так называемый цитокиновый шторм. Последний – потенциально летальная реакция иммунной системы.

В МОЗ рассказали, что в настоящее время продолжаются исследования относительно того, как именно коронавирусная инфекция вызывает развитие миокардита и является частой причиной сердечной недостаточности.

К примеру, если у больного есть воспаление легких, то правый желудочек сердца (одна из четырех камер сердца) должен работать более интенсивно, чтобы доставить кровь в легкие. Как следствие, COVID-19 может вызвать правостороннюю сердечную недостаточность.

Также коронавирусная болезнь может вызвать воспаление в оболочке кровеносных сосудов, транспортирующих кровь по всему телу. Это может привести к образованию тромбов и повышению риска ишемии или инсульта, уменьшению уровня кислорода в крови.

Кроме того, при снижении уровня кислорода в крови (когда сатурация падает очень низко) сердечная мышца больше не получает достаточно ее от легких, происходит дальнейшее повреждение сердца.

В МОЗ призвали вакцинироваться от коронавируса, чтобы избежать негативного влияния инфекции на сердечно-сосудистую систему.